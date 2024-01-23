政府官員指出，德國軍工巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）被迫擱置了擴建大型彈藥工廠的計畫。消息傳出，萊茵金屬曾向政府提出請求，希望為這個一龐大的生產計劃提供資金支持，但柏林拒絕提供。而在國防預算方面，彈藥預算較標準短缺了7成多，恐對本土國防造成嚴重問題。

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgaria Military）23日報導，參與德國國防預算編列的政府官員戈德漢斯（Ingo Gedehens）聲稱，柏林悄悄地讓這個計畫消失了。

「萊茵金屬想要大規模建造全新的工廠，但政府似乎選擇默默地讓這個計畫夭折，而不採取任何方式來動用納稅人的稅金，」

歐洲彈藥製造商正面臨越來越大的壓力，以西班牙為例，他們將120毫米彈藥的生產外包給了萊茵金屬，現在還準備投標生產155毫米火炮彈藥。去年12月中，西班牙政府公開宣布與萊茵金屬旗下彈藥公司：Rheinmetall Expal Munitions訂購了120毫米迫擊炮彈、閃光手榴彈、煙霧手榴彈等相關產品，合約為467萬美元（約1億4675萬元新台幣）。

德國政府不只不關心對於建造大型彈藥工廠，戈德漢斯還透露，「去年，國防部在彈藥上的支出只有預算允許的4分之1。」

國防部在2023年的彈藥支出為8.45億歐元（約288.4億元新台幣），這相當於彈藥預算只剩2.8億歐元（約95.6億元新台幣）。如果有關德國基督教民主聯盟（CDU）的戈德漢斯的說法屬實，未來的情況並不樂觀。