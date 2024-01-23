經過頗長時間的拖延後，土耳其國會終於在星期二審議瑞典加入北約的議題，一般認為能夠批准通過，瑞典入盟可望再搬開一個障礙。

路透社報導，土耳其總統艾爾多安 (Tayyip Erdogan)領導的執政聯盟在國會裡佔大多數，所以他的意見最為重要。在過去20個月，艾爾多安一直抵制德哥爾摩要求加入北約，但是土耳其也受到北約各國的壓力。如今議案終於送入議會，預計也會得到批准，艾爾多安將在幾天內簽署為法律。

但是還有一個國家阻礙瑞典入盟，就是匈牙利。匈牙利表示，根據瑞典的過往行為，他們認為瑞典加入北約並不是「優先事項」。

不過，匈牙利曾經承諾「不會成為最後一個批准瑞典加入的北約盟友」，所以按道理來講，匈牙利應該順勢同意此案，但是該國的議會休會到二月中旬左右，屆時才能審核。

在北約國家當中，土耳其、匈牙利對俄羅斯的態度明顯較和緩，成為北約內部的不確定因素。在俄羅斯入侵烏克蘭後，土耳其雖然批評俄羅斯的軍事行動，但同時也批評西方對莫斯科的經濟制裁，並且在芬蘭、瑞典的入盟申請案，土耳其也是阻止與拖延，這令西方盟友感到沮喪，希望土耳其能夠做出一些讓步。

土耳其的理由是瑞典和芬蘭，都在保護安卡拉視為恐怖分子的庫德工人黨(PKK)，作為回應，斯德哥爾摩推出了一項新的反恐法案，規定加入恐怖組織是非法的。另外，瑞典、芬蘭、加拿大和荷蘭，也採取措施放寬土耳其武器出口政策，使土耳其能申購新一代的F-16 戰鬥機。

雖然白宮支持這項出售，但美國國會不一定會批准，特別是土耳其推遲芬蘭、瑞典的入盟，也令美國國會不滿。

土耳其國會預在格林威治標準時間 1200 點召開(台北時間晚間8點)，預計瑞典入北約將是首先討論的數十項議題之一。