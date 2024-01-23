112學年UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，台北市大碩一前鋒洪琪，努力走出多年膝、肩傷困擾，23日從板凳出發出賽24分鐘，攻下14分、8籃板，得分為全隊此役最多及個人生涯新高，透過大專生涯代表作幫助北市大在第4節擺脫對手台灣科大糾纏，78比59收下預賽階段第8勝（另2敗）。

洪琪的母親是少籃老牌名校、男女籃合計2、30座冠軍的北市北投國小總教練黃湘雯，哥哥是前高雄中山大學男籃「一哥」，洪琪耳濡目染下小學就進入北投女籃校隊，接受媽媽教練調教，北投畢業後讀北市陽明，國、高中合計6年，期待一圓籃球夢。

不過命運之神給了洪琪考驗，她說：「在陽明時膝蓋就受傷，醫生說可開刀也可不開刀，天人交戰多時、家庭會議後，選擇不動手術，讓傷口自己癒合。」

洪琪透露，養傷過程不如預期順利，最後膝傷沒完全好，高中生涯幾乎乏善可陳，最重要是，肩傷受到影響跟著來，陽明畢業後進北市大，大一終於動刀，動的卻是肩膀手術，而非膝蓋，大一菜鳥球季全季留白。

膝、肩傷聯手來作亂，讓洪琪悶到爆，對於是否繼續打球一度動搖，但籃球就是她的最愛，大二稍稍撥雲見日，卻難百分之百健康出擊，也是UBA這幾年她打打停停的主因。

上季大四畢業，籃球的十字路口，跟教練檔錢薇娟、張慧瑛及家人充分討論溝通後，決定再給自己一個機會，唸研究所，碩班生再拚最後2年UBA。

本階段預賽21日首戰世新，洪琪替補上陣19分鐘得3分，北市大開季7連勝中斷吞首敗，不過今天她禁區靈活腳步，一戰雙創生涯新高，她說：「爸媽支持我繼續逐夢，得謝謝教練檔錢姊、瑛姊給我機會，今天表現不錯，也有找回信心，希望能愈來愈進入狀況。」