國民黨立委王鴻薇、吳怡玎及新科立委當選人李彥秀、羅智強今(23日)舉行記者會宣示，未來將推動修法解套核電廠延役，針對《核子反應器設施管制法》第6條修正，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，檢視核安無虞後即可運轉。李彥秀指出，國際能源總署的《2023世界能源展望報告》表明，再生能源和核能是減碳的重要渠道，佔比應從2022的39％提升到71％。呼籲賴清德懸崖勒馬，放棄錯誤的非核家園政策。

「呼籲賴清德懸崖勒馬，放棄錯誤的非核家園政策！」李彥秀今(23日)在臉書發文表示，錯誤的能源政策讓台灣付出代價，造成包括高碳排高汙染、缺電停電等問題。民進黨一再強調要符合國際趨勢，要相信科學、專業。「我想告訴蔡英文、賴清德，什麼才是國際趨勢！」

李彥秀指出，日前舉行的COP28，美日法等22個國家發表聯合聲明，為達全球淨零碳排目標，呼籲將世界核能發電量提升3倍。國際能源總署的《2023世界能源展望報告》表明，再生能源和核能是減碳的重要渠道，佔比應從2022的39％提升到71％。歐盟的《永續金融分類標準》認可核能為永續能源。拜登總統在2022年投入60億美金，防止核電廠提早退役及投資更先進核能技術。

李彥秀提到，在亞洲，比如韓國、日本，目前都已經宣布要提高核能佔比。經歷福島事故的日本，截至去年年中，更重啟10部核電機組，包括最世界最大的核電廠「柏崎刈羽」。很顯然，國際趨勢就是核電。

「蔡英文曾說2024之後不關我的事，不關蔡總統的事，那總該關賴清德的事吧？」李彥秀強調，能源是經濟之母，台灣以高科技為護國神山，沒有充沛、穩定的能源當後盾，半導體、AI產業要如何發展？賴清德，請務必懸崖勒馬，終止錯誤的非核家園政策，走出台灣看看世界。重視能源安全、經濟發展，履行淨零碳排的國際社會責任，找出一條務實、可行，對人民最有利的能源方案。