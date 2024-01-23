再過2周就要迎來農曆春節，為了慰勞守護新北的國軍部隊，新北市政府今（23）日晚間辦理春節勞軍晚會，由市長侯友宜親自致贈慰勞金給10國軍部隊，同時也表揚新北績優役政公所、績優役政人員及協助役政有功人員，感謝國軍及各役政相關人員投入新北歷次災害搶救、防疫、役政工作以及捍衛國家安全之辛勞。

本次受贈的國軍部隊共有「陸軍第六軍團指揮部」、「陸軍關渡地區指揮部」、「海軍陸戰隊陸戰六六旅」、「北部地區後備指揮部」、「新北市後備指揮部」、「憲兵第二0五指揮部」、「憲兵指揮部新北憲兵隊」、「國防部資通電軍指揮部」、「海洋委員會海巡署」、「海洋委員會海巡署金馬澎分署」等10個單位。

侯友宜表示，國軍官兵們平時勤於操練，守護國家安全，災害時派遣兵力，支援地方政府災害搶救工作，無私奉獻，而在新春佳節闔家團圓的美好時刻，這些人堅守崗位，無法和家人共度佳節，所以特別代表市府及全體市民表達對國軍官兵弟兄由衷的謝意。

民政局長林耀長表示，今日同時表揚新北6個績優役政公所、33位績優役政人員及20位協助役政有功人員，表彰他們對於推動役政工作的卓越貢獻，以及為民服務工作的辛勞與付出。

6位協助役政有功而獲得表揚的是體檢醫院醫護人員，因近年新北役男體檢環境和流程顯著提升，除提供役男更溫馨、舒適、流暢動線的體檢環境，對役男體檢健康異常情況，也主動關懷就醫及早治療，兼具為役男健康把關的重要功能

而年近70歲的新北市青溪總會監事長陳筱霈，主要協助新北颱風地震等救災工作，2015年蘇迪勒颱風來襲導致烏來、三峽發生嚴重崩塌，聯絡官在凌晨2時用衛星電話通知各分會突破險惡環境抵達現場，先引導用路人改道，然後深入險境執行救災、投入物資等工作，令他至今印象深刻，他說，青溪總會的宗旨，是老而不休、老而不歇，繼續奉獻地方。