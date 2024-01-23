加拿大知名導演諾曼傑維遜（Norman Jewison）曾執導《惡夜追緝令》、《屋頂上的提琴手》，曾獲柏林影展的最佳導演銀熊獎，驚傳他20日於家中過世，死因不明，享耆壽97歲。

根據外媒《People》報導，諾曼傑維遜的公關向媒體證實死訊，透露1月20日諾曼傑維遜於洛杉磯的家中去世，享耆壽97歲。諾曼傑維遜的妻子琳恩（Lynne St. David）和孩子、孫子將在洛杉磯以及多倫多舉行喪禮。諾曼傑維遜出生於加拿大多倫多，職業生涯中獲7次奧斯卡提名，電影總共獲得46項提名，獲12次奧斯卡獎。

R.I.P. Norman Jewison (1926-2024) pic.twitter.com/SrKW9jhw4Z — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) January 22, 2024

他1999年獲得歐文·G·托爾伯格紀念獎，該獎項是電影藝術與科學學院針對高質量電影製片人的獎項，電影藝術與科學學院同時也是奧斯卡金像獎的主辦單位，當時由和諾曼傑維遜在電影《發暈》合作的尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）頒發，該片女主角是資深女星雪兒（Cher）。

好萊塢資深電影導演、美國導演協會主席蕾絲莉林卡葛萊特（Lesli Linka Glatter）22日發布聲明：「諾曼的電影廣度非常出色，很少有電影人能夠像他一樣，在浪漫喜劇、音樂劇和戲劇之間流暢切換」，提到他最有影響力的電影《惡夜追緝令》、《大兵》都聚焦在種族主義和公平正義等等問題，他將永遠被其他導演銘記，「我們與他的家人、團隊成員同在」。