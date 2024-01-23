對於未來國會三黨不過半，民眾黨發言人陳智菡昨突放話，若行政院長的任命沒經過多數同意，「未來也有可能被倒閣」，引發外界詫異。對此，前柯文哲幕僚吳靜怡(Grace Woo)認為，這句話可能是柯文哲的意志，但民眾黨是黨團、黨部像東廠、西廠「分權」，爭奪話語權，「到底誰真正代表柯文哲，這要打一個問號」，但現在藍綠做政治攻防，民眾黨只能用內鬥、分權做新聞。

陳智菡昨在政論節目談及，國會三黨不過半的狀況下，很多東西要溝通協調，包含未來行政院長任命，「未來可能發生一個事情，行政院長的任命，沒有經過多數同意的話，未來也有可能被倒閣的，立法院會提很多議案」。雖陳沒有明確說新閣揆未經同意就發動倒閣，但主持人謝震武也詫異說，「民眾黨願意付出這麼大的代價嗎，所有人全部重選？」

對此，吳靜怡今(23日)在政論節目《前進新台灣》表示，有人形容柯文哲和民眾黨是後宮鬥爭，但柯文哲其實是「東廠」跟「西廠」也就是黨部跟黨團，互相牽制，兩邊也會分權，但分的是「話語權」，而不是分職位，因為柯文哲最在乎的就是聲量。

吳形容，柯文哲身邊現在有六大金剛，夫人陳佩琪會在臉書發文幫柯炒新聞，另外就是副秘書長許甫跟陳智菡，一個主持黨內談話節目、一個上電視節目發言，而陳智菡昨也在政論節目上說「行政院可能被倒閣」，果然炒出新聞。

「陳智菡的話是代表黨團還是黨主席？或只是時事評論員？」吳靜怡認為，有可能是柯文哲的意志，柯文哲喜歡會說話的花瓶、不喜歡會走路的花瓶，底下的人說話不能超過柯的旨意，「我認為陳智菡所說『行政院可能會被倒閣』，可能也是皇上（指柯文哲）去想的」。

吳靜怡也提到，黨團的黃珊珊、黃國昌，「雙黃」起手式叫藍綠寫考卷，但沒人理他們，所以陳智菡突然說倒閣可能就是在爭聲量；還有一個是「血滴子」蔡壁如，通常是被打出去戰鬥，這次被柯找回來，應該是做地方組織。吳還酸說，藍綠以後喬事可能還要帶同意書去找柯媽媽、柯妹妹。

吳靜怡總結，柯文哲身邊這些人包圍他，都在搶聲量，但到底誰真正代表柯文哲，這要打一個問號。當藍綠都在做政治攻防的時候，民眾黨現在能做的新聞就是內鬥跟分權。