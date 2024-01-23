林小姐產後第3天開始雙側乳房就腫脹不適，且越來越不舒服，甚至連雙側腋下都腫脹不已，乳房的脹痛感讓其不敢自己將奶水擠出，她很擔心自己是不是得了乳腺炎，故到新竹台大分院生醫醫院竹北院區小兒部諮詢。經醫師詳細詢問，發現林小姐並沒有發燒的症狀，但是林小姐的乳房雙側雖沒有明顯發紅，但確實腫脹繃亮，診斷林小姐是乳房腫脹，也就是俗稱的石頭奶。

經醫師的協助下，林小姐先初步以手擠奶方式移除奶水，並教導可以改善乳暈水腫的反向施壓法及乳房淋巴按摩。回家後林小姐也試著親餵寶寶來達到移除奶水的效果。在有效的移除奶水技巧之下，林小姐的乳房腫脹情形已大幅改善，也更有信心繼續以母乳哺餵寶寶。

新竹台大分院小兒部醫師劉思妤說明，乳房腫脹發生的原因為哺乳期奶水開始大量製造以及血管擴張壓迫導致淋巴回流受阻所致，因此腫脹的部分除了奶水之外，還有淋巴組織液的堆積，這和典型的乳腺炎不太一樣，典型的乳腺炎通常發生在單側，媽媽可能會有發燒的症狀，乳房局部也會有紅腫、熱痛的情形。

劉思妤進一步解釋，當發生乳房腫脹的時候，媽媽常常會不知所措，腫脹的乳房讓寶寶含乳不易而無法移除奶水，脹痛感也讓還不熟悉手擠奶的媽媽無法自行移出奶水，這時候就需要藉由熟悉哺乳技巧的專業人員來協助。

門診當中常常有媽媽來諮詢哺乳問題，劉思妤表示，像林小姐一樣經歷石頭奶的不算少數，也有很多媽媽為奶水不足、塞奶或乳腺炎所苦惱，或是有些媽媽親餵過程不順利導致乳頭受傷，種種的問題都讓媽媽在哺乳期感到灰心，這時候專業的哺乳支持就很重要。

為了讓哺乳媽媽的這些問題能夠獲得足夠的支持，新竹台大分院生醫醫院於今年設立自費哺乳諮詢門診，由國際泌乳顧問提供專業的諮詢服務，希望可以陪伴哺乳媽媽共同面對哺乳期的難題。