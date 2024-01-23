新北去年底發生校園喋血案，引發社會眾怒，行兇少年背景遭網友起底、肉搜；新北地院火速出面，要求社群平台即時下架少年個資，該舉動也被外界質疑「法律保護壞人」，一時爭議不斷。有網友在PTT問卦「有人發現8+9正在生產線上被量產嗎？」直呼不良少年橫行無忌，且沒退場機制，鄉民表示「中產階級沒人要生，低端生一堆」、「台灣墨西哥化」、「不守法效益大於成本，幹嘛守法？」

有網友今(23日)在PTT八卦板發文問卦「有人發現8+9正在生產線上被量產嗎？」他指出，現在低薪高房價，資本過度集中在政黑集團手中，中產階層消失，許多年輕人小的時候就被89的豪車和妹仔吸引崇拜，就被帶進去做事，犯的事情越來越多越來越重，最後終於殺人。

他強調：問題來了，沒有退場機制，也就是死刑。被判入獄，獄中還是黑社會大本營，有來自各個地方的同業和貪污犯、經濟犯，這人脈拓得大了，還可以交換經驗如何做大做強，還不會被警察抓到，還能緩刑假釋，除非槓桿開太大或是玩大哥的女人被蹦掉，根本沒有退場機制！有沒有政府只負責的生產不負責銷毀的八卦？

鄉民表示「40％熱愛89量產」、「現在電影跟音樂都被89佔據大量市場」、「你是說小草都是8+9預備軍嗎？」、「不然你以為40％鐵票是怎麼來的」、「89就是未來的投票部隊」、「8+9才是未來的主人」、「今日台灣，明日墨西哥」、「有一首歌叫幹大事，推崇8+9文化」、「89不是26％比較多？」、「早晚有天台灣沒黑社會了，因為都進入黑社會了」。

還有人說「沒89宮廟經濟會有巨大損失，嚴重影響我國經濟」、「台灣墨西哥化」、「因為不守法效益大於成本，那幹嘛守法」、「社會安全網都破那麼久了還在2.0」、「今日台灣，今日緬甸」、「變成我們正當行業工程師不敢犯法怕失業繳不起房貸車貸，他們一直犯罪因為成本低收入高」、「你看超派下面挺他的那些就知道台灣沒救」、「就電影蠢蛋進化論啊，偉大的預言電影」、「中產階級沒人要生啊，低端生一堆」。