韓星鄭侑敏在《紅氣球》中飾演徐智慧的妹妹「恩山」，與飾演社長的李成宰發生辦公室不倫，有許多火熱的畫面，很多時候鄭侑敏也處於主動出擊的位置，知名度暴漲，走在路上都被觀眾認出來，還有演員朋友特別來她IG留言說很喜歡她的表演，精采表現讓出道12年一直演配角的她終於被看見，尚未拍完就接下《完美的結婚公式》的女主角。

鄭侑敏在《紅氣球》中飾演李成宰公司的女會計，看他生活艱辛，得看岳父、岳母的臉色生活，心生同情開始與他多所往來，漸漸演變成外遇，2人戲外年紀相差21歲，也被觀眾戲稱是外遇父女戀。鄭侑敏說，原本就是李成宰的粉絲，還好在片場時李成宰先接近她，才沒有太尷尬，也很快就熟絡起來。劇中，她飾演徐智慧的妹妹，鄭侑敏說，徐智慧很隨和，也常與她聊天傾聽她的問題，感覺自己像真的多了個姊姊。

接到演出邀約時，鄭侑敏不知道是外遇角色，只知道自己在劇中飾演MZ世代，常把年輕人的口語掛在嘴邊，笑曝，本來看到劇本上出現很多韓文的縮寫，以為是寫錯，後來才知道這是最新年輕人用語，也努力學習把這些口語融入自己生活中。

鄭侑敏出道12年，目前還在讀表演研究所，她說，以前父母要他們認真讀書，當時沒啥感覺，但當她一遇到表演，就覺得自己的不足，所以一直往上唸，也對表演這行很認真。許多演員都對她讚譽有加，包括《紅氣球》中飾演她母親的李美淑。

《紅氣球》每週一至週五晚間8至10點在緯來戲劇台播出。