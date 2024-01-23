入冬最強寒流來襲，不只太平山、陽明山降下白色雪花，連三峽、烏來等地也都出現飄雪，讓民眾好驚喜，紛紛上山追雪，人潮瞬間塞爆。有民眾就好奇，不論是日本還是韓國，冬天隨便都一堆雪，為何要在台灣排隊看雪，但不少人認為台灣難得有機會看到雪，跟出國看雪完全是不同感受。

鄉民「G2S」今（23）日在PTT女板表示，同事一大早就分享陽明山下雪的新聞，說冬天的時候，日本、韓國的大雪隨便都能壓死人，質疑為了這麼一點雪就上山的人，一定是沒有能力出國的人，讓他也好奇問「常出國賞雪的人們會衝陽明山嗎？」

不過許多人反駁稱「二世谷的雪稀奇還是陽明山的雪稀奇」、「這種人邏輯才有問題吧，台灣下雪稀有，當然覺得新奇」、「台灣很小，看下雪比較近，方便啊」、「像台灣這樣上山才是賞雪，當雪變成周遭的事物時，只會覺得是非常麻煩的東西」、「看雪而已陽明山還行，真的要玩雪才會出國」、「在台灣看跟去國外看一樣嗎」。

也有人認同，說「去過冬天的北海道，你就不會想在台灣跟人搶玩那種泥巴雪」、「不會，沒看過雪的才會」、「國外的雪景比台灣好看，台灣有雪的地方都是人車，不好看」、「前天才剛從日本玩雪回來，這波新聞熱潮還真的毫無感覺」。