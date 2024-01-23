39歲戲劇女神柯佳嬿演過多部電視劇，其中《必娶女人》、《想見你》這兩部還讓她，一連拿下兩座金鐘獎戲劇節目女主角獎，近日柯佳嬿簽約大陸經紀公司消息曝光後，因為該公司名氣不大，旗下也沒有什麼大牌藝人，讓不少人狂酸，柯佳嬿也在IG動態PO出，疑是回應酸民的貼文。

大陸公司「樂享華悅文化」在微博貼出柯佳嬿的形象照，並發文表示「歡迎柯佳嬿正式加入樂享文化大家庭！熱衷於表演，專注於角色。與時光共美，用實力綻放光芒。讓我們攜手並進，共創新篇章！」粉絲粉粉到貼文下留言表示「哎不是，這個公司怎麼簽上我們金鐘視后的」、「柯姐應該是入股了吧」、「柯姐房貸是不是還沒還完」。

柯佳嬿在微博上轉發該則貼文，並附上三顆愛心回應，證實了簽約事實，而面對酸民言論，昨（22）日她則在IG限時動態中寫下「不要對惡意有所回應，惡意就會原路返回它發出的地方」讓人不免猜想，回應外界的酸言酸語。

柯佳嬿昨（22）日在社群發聲，疑似是在回應酸民。（圖／柯佳嬿 IG）

此外，柯佳嬿強調「再小的事情都適用，蠻棒der（的），跟大家分享，希望大家所思所想都能往美好靠近」，也是有不少粉絲看好她到大陸發展，也提醒她也好好挑選劇本「祝福姐姐拍更多好戲！」、「姐姐一切順利，新的一年好戲不斷」、「希望姐遇到好本子」、「祝福，希望姐多接好戲」。