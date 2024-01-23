寒流發威！台中市多處社福機構志工23日紛紛透過電話或是送餐服務關懷區內獨居長輩防寒狀況，並為需要的長輩送上暖被。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

寒流發威！台中市多處社福機構志工23日紛紛透過電話或是送餐服務關懷區內獨居長輩防寒狀況；有獨居長輩凍到頭暈，也有長輩冷到裹緊緊無力起身。據了解，華山基金會與弘道基金會台中區域寒冬送暖款項皆尚未募足，期待民眾獻愛心，助獨老過好年。

台中市23日氣溫驟降至8度左右，從22日晚間6點起，台中市非創傷OHCA案例逾10例。即便寒風凜凜，華山基金會烏日愛心天使站長高東裕下午仍前往拜訪區內獨居長輩並送上熱便當。他表示，有些長輩凍到頭暈，幸志工致電關懷發現，前往陪同就醫，還有長輩冷到無力起身。

華山基金會龍井愛心天使站長柯玫香則表示，上午致電60多戶長輩關懷防寒情況，並為需要的長輩送上暖被。她提到，今年愛心年菜漲到900元，目前台中區域所需經費尚差4成，期待大眾響應，助獨老溫暖過好年。

弘道基金會台中區服務處則說，今日寒流獨老送餐服務不中斷，辛苦送餐員冒著寒風送餐，長輩狀況都在掌握中，尚無問題。另，今年寒冬助老服務包括協助弱勢長輩除舊布新、辦年貨、圍爐餐、送年菜跟走春迎新等，所需經費為500萬，尚需200萬，邀請民眾一起獻愛心。