邁入第5屆公益彩券第1年的頭一個月，大樂透與威力彩都已經誕生首位頭獎得主，激勵不少彩迷爭相下注，希望財運也能降臨自己身上。台彩表示，大樂透本期（1／23）頭獎獎金保證1億元。最新獎號已經出爐，趕緊拿起手邊的彩券對獎。
大樂透第113000007期今（23日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為02、14、17、26、27、47，特別號為04。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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