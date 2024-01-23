美式賣場好市多販售大大小小各式零食，就有民眾在賣場目睹，一款巧克力法蘭酥被人一箱一箱地搬進推車，好奇之下自己也買了一盒，回家試吃後直呼好好吃，上網分享引起同好共鳴，不少人也跟著推薦。

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，點名一款正在特價的巧克力法蘭酥很好吃，自己在賣場看到大家一箱一箱的搬，才買了一盒準備過年當點心，拆了一包來吃後發現餅乾很香脆、甜度適中，「希望可以不要太快被消滅」。

貼文引起熱議，許多同好紛紛推薦，「非常好吃不會太甜，喜歡偏苦味的人會喜歡」、「這個超好吃，巧克力爆濃」、「他巧克力算是苦甜的大人味，不會太甜可以買」、「我們家會把這個法蘭酥捏碎，加在好市多的香草冰淇淋上，非常好吃」、「巧克力味很濃，餅皮酥脆，有點微苦，螞蟻人應該不喜歡」、「只要有特價，我家都一次兩盒起跳不誇張」。

也有網友認為法蘭酥口味普通，「買過一次，後來看到就無感了」、「不難吃，但也沒多好吃，量太多，吃到後來好膩，放太久了吃不完」、「之前看好多人推薦一直想買，後來鄰居給了我一些，吃了之後覺得蠻甜的沒有巧克力的苦味啊」。