俄債無法計價、贖回燒到國人投資型保單。保險局局長施瓊華23日指出，據金管會清查，有12家保險公司的保單有連結到目標到期債基金，但只有8家、72張保單是連結到15檔持有俄債的目標到期債基金，總規模635億元，而投資俄債金額約新台幣11億元，僅3家壽險業已通知要二次給付的金額新約台幣7,000多萬元。金管會從去年底至今年1月已接獲6件俄債相關客訴。

壽險業在2018年期間熱賣4至6年期連結目標到期債基金的投資型保單，今明二年是到期高峰，多張保單「踩雷」俄債發生無法計價、贖回的問題，導致須要「二次給付」。由於國際情勢變化大，除了俄羅斯債券因為俄烏戰爭問題無法計價外，大陸房地產恒大、碧桂園等連環爆也成未爆彈。

不過，施瓊華指出，目前並沒有保險公司接獲投信通知有大陸地產債券須要二次給付。

保險局指出，有關目標到期債保單的申訴案件，去年12月有4件、今年1月有2件，6件事涉2家壽險業者，主要是保戶不清楚「二次給付」的規定，大部份申訴的內容是「業務員銷售時強調到期保本」，但到期後與預期有落差，保險局會針對個案了解，招攬過程是否有如客戶所述有提供保證。

所謂「二次給付」即基金存續期到時卻無法處份，會先把無法計價的債券評價歸零反應在淨值上，先以可計價的淨值結算分配給受益人，基金專戶繼續持有這些無法處份的資產，等後續可以處份時再來分配。

近五年目標到期債基金熱銷，年規模都在2、3千億元。證期局副局長黃厚銘指出，依投信投顧公會統計資料，截至2023年底，有89檔目標到期債券基金，基金規模約新台幣2,582億元，其中33檔未連結投資型保單，規模約642億元。

至於有投資俄債的金額都不大。依投信投顧公會統計資料，截至2023年底，有20檔目標到期債券基金持有俄羅斯債券部位共12億元，占該等20檔基金規模(706億元)的1.71％，占整體公私募投信基金規模(6.77兆元)之0.02％。

而投資到陸債的，截至2023年底，有8檔目標到期債券基金持有碧桂園債券共6,258萬元，占該等8檔基金規模(175億元)之0.36％，占整體公私募投信基金規模(6.77兆元)之0.001％。