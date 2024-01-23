國道中山高五楊高架北上43.7公里處，今天（23日）傍晚6時許，發生一起轎車行駛車自燃的火燒車意外，當時該車駕駛發現車輛有問題，立即將車輛停靠路肩，下車沒多久車輛就起火燃燒，嚇得立即報警處理。

消防隊到達現場時，轎車已經被惡火吞噬。（翻攝畫面）

消防隊表示，該路段雖屬於新北轄區，但是最近匝道口在桃園，第一時間就請桃園消防隊協助處理，消防隊表示，到達現場時車輛就已經陷入火海，整輛車已經全面燃燒，所幸駕駛第一時間已經逃出，火勢在15分鐘內全部熄滅，現場無人員傷亡。

消防隊到場立即佈水線搶救。（翻攝畫面）

消防隊到場立即佈水線搶救。（翻攝畫面）

國道警方表示，這起火燒車事故，駕駛發現車輛異常，第一時間就將車輛停靠路肩，並立即逃下車，車輛隨後就起火燃燒，所幸消防隊及時到場救援，現場車流一度回堵4公里多，在火勢完全熄滅採證完後，就立即清理現場，恢復現場交通，至於起火原因，還有待調查後釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞造成行車危險。倘若發現車輛有異狀，請立即停靠路肩或避車彎，車上人員應迅速下車面向來車方向，同步退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。