大陸女星姚笛早年憑飾演《紅樓夢》中的王熙鳳出道，曾和林志穎合作電影《變身男女》，2011年她主演的《裸婚時代》一炮而紅，隔年的電視劇《北京青年》更是讓她成為最受歡迎女演員，不料就在事業巔峰時爆出她介入已婚男星文章和馬伊琍的婚姻，文章在網上道歉坐實姚笛的小三身分，導致她的演藝事業大受打擊；近日傳出姚笛轉職當導演，新戲引起熱議。

女星姚笛2014年爆發小三醜聞，時隔十年她幾乎消失在螢光幕前，為行為付出了巨大的代價，近日傳出她轉職當導演，執導的古裝劇《姥姥的春天》已經開機拍攝，流出照片中姚笛穿著厚外套，外型看起來相當樸素，身後的紅色橫幅寫著：「《姥姥的春天》開機大吉，分帳過億」，對新戲充滿期許。

消息公開後，網友們紛紛吐槽：「導演門檻真低」、「她是為了錢在濫竽充數」、「如果她不是因為出軌事件，85裡應該會有她一席之地吧。當年拍的劇都挺火的」、「說實話，那個時候老喜歡她的，可惜啊」、「臉垮了」、「女人的青春確實最寶貴，一下子老了好多」、「呸！知三當三」。

而姚笛2019年嫁給富商男友，2021年卻爆出兩人雙雙出軌，2022年又被拍到與一男子行為親密，當時她發布戴綠帽子的影片寫下：「要想生活過得去，頭上必須配點綠」，加上她並無對外透露感情近況，婚姻狀態讓外界霧裡看花。