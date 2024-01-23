金馬影后張艾嘉32歲獨子王令塵（Oscar），去年12月初和交往7年的大陸超模女友游天翼結婚，近日他曬出小倆口滑雪的照片放閃，引來網友熱議。

王令塵在社群平台曬出和游天翼的滑雪照，開心表示「這麼冷的天~玩的很開心！」游天翼也同樣更新社群，透露「是真的好冷啊！！但好開心！」只見小倆口在雪地擺出各種姿勢，有一起比愛心和背後環抱等放閃照，好感情讓網友都稱羨不已。

王令塵和游天翼感情相當好。（圖／取自游天翼小紅書）

也有網友表示兩人有夫妻相，現在長得好像，遊天翼也笑回「誰像誰多一點？」網友也回覆：「覺得笑容和笑起來的神態彼此好像」、「感覺是你的笑容和Oscar越來越像，哈哈」。

日前王令塵也曬出和游天翼求婚的短片，原來他去年1月就求婚了，小倆口一起到國外球場，王令塵突在場館中央拿出戒指跪下，游天翼被嚇到連連後退，後來才點頭答應，浪漫場面讓網友都直呼超感動。

王令塵曬求婚片。（圖／取自王令塵小紅書）

王令塵和游天翼交往7年，之前受訪時透露，兩人是在朋友的聚會中認識，雖然工作的關係常分隔兩地，但他們都很珍惜這段感情，並形容像彼此的日出、夕陽，相處和諧。