今（23）日下午16時許，澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾掩埋場起火燃燒，消防局派出人車前往搶救，將火勢撲滅，但隨即復燃，直至目前還在悶燒。（翻攝我是澎湖人）

今（23）日下午16時許，澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾掩埋場起火燃燒，消防局派出人車前往搶救，將火勢撲滅，但隨即復燃，直至目前還在悶燒。（翻攝我是澎湖人）

今（23）日下午16時許，澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾掩埋場起火燃燒，消防局派出人車前往搶救，將火勢撲滅，但隨即復燃，直至目前還在悶燒。

消防表示，16時許接獲報案，派出人車前往搶救，並將火勢控制撲滅；晚間18時許，火勢再次復燃，隨著強烈東北季風助燃下，火勢一發不可收拾，愈燒愈烈，範圍也一再擴大，現場煙霧瀰漫，目前消防局已出動湖西、西嶼、澎南、馬公及友軍單位消防水箱車投入滅火，火勢目前仍在延燒中。

據了解，這場垃圾大火今晚無法熄滅，雖然消防局出動多輛消防水車到現場灌救，但似火乎難以控制火勢，而且大火燃燒垃圾引起的煙霧，讓空氣中充滿了戴歐辛，氣味令人難聞，消防局人員只能設法讓火勢不再蔓延。

由於垃圾場就在澎湖機場的航道下，加上紅羅垃圾場收納馬公市的垃圾，大火會不會影響飛機航班及馬公市垃圾清運，仍侍觀察。目前初步研判，應該是沼氣自燃，因垃圾堆積如山，導致底層悶燒。目前沒人受傷。