美國軍工巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）本週二（23）自行預測2024年的盈收低於華爾街的預期，原因是負責製造F-35戰機的航空部門正面臨供應鏈中斷、缺工問題，而這些問題目前也難以解決。不過2024年全年的銷售額應還是會高於分析師預期。

據《路透社》（Reuters）23日報導，隨著中國大陸與菲律賓之間的緊張局勢升級、俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突以及中東地區的情勢升溫，美國軍工企業的訂單明顯增加。然而，美國缺工問題和供應鏈方面以及新冠疫情相關的干擾正在壓制美國軍火工業伸展手腳。

洛馬去年10月時表示，生產速率受到處理器、固態火箭發動機、鑄造件和鍛造件供應不足的影響，使其F-35計劃受到嚴重的打擊。F-35計劃的淨銷售額在第4季度比去年同期下降了2.75億美元（約新台幣86億）。

分析師對於供應鏈中斷相關的風險提出了擔憂，他們認為這些問題不太可能迅速解決。洛馬總部本週二預測，2024年每股盈利大約在26.35美元（約新台幣827元）的範圍內。根據倫敦證券交易所（LSEG）的數據，分析師平均預期利潤為26.62美元（約新台幣836元）。

稅後淨利在第4季度較去年同期下降了2.4%，為18.7億美元（約587億元新台幣）不過，每股盈利從7.40美元上升到7.58美元（約238塊新台幣）。

公司最大的航空業務銷售下降了0.3%，而截至12月31日的季度總銷售額下降了0.7%。製造海馬斯（M142 HIMARS）的飛彈和火控部門的收入下降了3.5%，為31.7億美元（約新台幣995億元）。

洛馬的盈收狀況，通常被視為美國軍空企業的風向球，競爭對手諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）和通用動力（GM）預計本週晚些時候將公布季度業績。

不過，洛克希德預計2024年的銷售額將在685億（約新台幣2.1兆）至700億美元（2.19兆）的範圍內，高於分析師平均預期的686.66億美元（2.15兆）。