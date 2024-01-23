以色列軍方表示，星期一有24名士兵在加薩喪生，這是以色列地面行動開始以來，傷亡最慘重的一天。

防衛部落格(Defense Blog)報導，以色列國防軍 (IDF) 表示，死亡的其中21 名預備役軍人，是在爆炸中喪生，當時以色列軍隊在兩座建築物中埋設炸藥，然後

哈瑪斯武裝份子發射的一枚反坦克飛彈，擊中部隊所在的建築，造成士兵們遭到波及與掩埋。

根據最新報道，在南部的幾起小衝突中又有 3 人死亡，使週一的死亡人數達到 24 人。

以色列國防軍哈加里上將(Daniel Hagari)稱，士兵們正在設置炸藥，以拆除這棟已經破壞嚴重建築物，結果飛彈擊中該地區，過早引爆了炸藥，建築物全面倒塌，埋葬了士兵。

雖然如此，以色列政府沒有停手之意，總理納坦亞胡表示，儘管遭受困難，但還會繼續進攻，直到取得「絕對勝利」。

哈瑪斯加薩衛生部稱，過去一天，已有 195 名巴勒斯坦人被殺。