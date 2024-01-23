根據台彩公司派彩結果顯示，大樂透本期（1／23）頭獎槓龜，貳獎2注中獎，各得獎金新台幣78萬2518元。不過台彩表示，大樂透下期（1／26）頭獎獎金仍保證1億元。想要在農曆春節到來之前，早一步當上大富翁的民眾，別忘了拚一拚手氣！

大樂透第113000007期今（23日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為02、14、17、26、27、47，特別號為04。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。