曾拿過LOL冠軍的網紅Toyz(劉偉健)日前因食評超哥(黃伯超)的餐廳不好吃，當街遭到毆打，震撼社會。一向與Toyz不對盤的統神(張嘉航)也對此發聲，逆風力挺超哥，更嗆「可惜沒把他打成植物人」，痛批這是Toyz一直以來的慣用手段，只是這次真的被打了。

統神指出，Toyz早就跟超哥有嫌隙，但還是刻意到對方店裡開直播用餐，就是故意的。他說，一般人覺得餐廳難吃，最多就是事後給一星，不再光顧，Toyz卻是當場嫌棄，還講得特別難聽，為的就是做效果衝流量，結果過頭被扁了。

統神直言「你們真以為Toyz沒感覺到超哥變臉？」，指出激怒人就是Toyz一直以來的慣用手法，稱超哥做錯的一點，就是沒把Toyz打到變植物人，就不用聽他嘴臭了，但隨後也強調，做人該互相包容尊重。

Toyz本月20日晚間到超哥所開的新餐廳「超甲組」用餐，但過程中多次嫌棄餐點不好吃，超哥到場後雙方產生口角，最終後者理智斷線，當街暴打Toyz，Toyz送醫頭部縫11針，出院後狀告超哥4罪，引起全台網路議論紛紛。