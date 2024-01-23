好萊塢奧斯卡金像獎23日公布入圍名單，由瑪格羅比（Margot Robbie）主演的電影《Barbie 芭比》獲得8項提名，卻沒有被提名最佳導演及最佳女主角，影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）在《花月殺手》的表現並未提名最佳男主角，反而是演《奧本海默》的席尼墨菲（Cillian Murphy）入圍最佳男主角。而之後會獎落誰家，結果將在台灣時間3 月11日早上8點公布！

【最佳影片提名】

《美國小說》

《墜惡真相》

《芭比》

《滯留生》

《花月殺手》

《大師風華：真愛樂章》

《奧本海默》

《之前的我們》

《可憐的東西》

《夢想集中營》

【最佳導演提名】

潔絲汀楚特（Justine Triet）《墜惡真相》

尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）《可憐的東西》

克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）《奧本海默》

馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）《花月殺手》

喬納森格雷澤（Jonathan Glazer《夢想集中營》

【最佳男主角獎】

布萊德利庫柏《大師風華：真愛樂章》

席尼墨菲《奧本海默》

柯爾曼多明戈《魯斯汀》

保羅賈麥提《滯留生》

傑佛瑞萊特《美國小說》

【最佳女主角獎】

安妮特班寧《泳不放棄》

艾瑪史東《可憐的東西》

莉莉葛萊史東《花月殺手》

凱莉墨里根《大師風華：真愛樂章》

桑德拉惠勒《墜惡真相》

【最佳女配角獎】

艾蜜莉布朗《奧本海默》

達尼埃爾布魯克斯《紫色姐妹花》

艾美莉卡弗瑞娜《芭比》

茱蒂佛斯特《泳不放棄》

達芬喬伊藍道夫《滯留生》

【最佳男配角獎】

斯特林K布朗《美國小說》

勞勃狄尼洛《花月殺手》

小勞勃道尼《奧本海默》

雷恩葛斯林《芭比》

馬克魯法洛《可憐的東西》

【最佳紀錄短片】

《金門》（Island In Between）

《最後的樂器維修師》（The Last Repair Shop）

《奶奶＆外婆》（Nai Nai & Wài Pó）

《The ABCs of Book Banning》

《The Barber of Little Rock》

【最佳動畫長片】

《蒼鷺與少年》

《元素方城市》

《蜘蛛人：穿越新宇宙》

《怪物少女妮莫娜》

《再見機器人》

【最佳原創歌曲】

The Fire Inside -《火辣奇多的誕生》

I’m Just Ken《芭比》

It Never Went Away《美國交響曲》

Wahzhazhe (A Song For My People) 《花月殺手》

What Was I Made For? 《芭比》

【最佳配樂獎】

蘿拉卡普曼《美國小說》

約翰威廉斯《印第安納瓊斯：命運輪盤》

羅比羅伯森《花月殺手》

魯德溫葛瑞森《奧本海默》

傑斯金芬德里克斯《可憐的東西》

【最佳原創劇本】

《墜惡真相》

《滯留生》

《大師風華：真愛樂章》

《五月的你，十二月的她》

《之前的我們》

【最佳改編劇本】

《美國小說》

《芭比》

《奧本海默》

《可憐的東西》

《夢想集中營》

【最佳紀錄片】

《奧勒法的女兒們》（阿拉伯）

《戰場日記》（烏克蘭）

《鮑比瓦恩：人民總統》（烏干達）

《永恆的記憶》（智利）

《殺死一隻老虎》（加拿大）

【最佳國際電影】

《絕地盟約》（西班牙）

《夢想集中營》（英國）

《權鬥教員室》（德國）

《少年的漂浪旅程》（義大利）

《我的完美日常》（日本）

【最佳剪輯】

《墜惡真相》

《滯留生》

《花月殺手》

《奧本海默》

《可憐的東西》

【最佳視覺特效】

《A.I.創世者》

《哥吉拉-1.0》

《星際異攻隊3》

《不可能的任務：致命清算》

《拿破崙》

【最佳音效】

《A.I.創世者》

《大師風華：真愛樂章》

《不可能的任務：致命清算》

《奧本海默》

《夢想集中營》

【最佳場景設計】

《芭比》

《花月殺手》

《拿破崙》

《奧本海默》

《可憐的東西》

【最佳服裝設計】

《可憐的東西》

《芭比》

《奧本海默》

《拿破崙》

《花月殺手》

【最佳妝造】

《可憐的東西》

《奧本海默》

《大師風華：真愛樂章》

《贖罪日之戰》

《絕地盟約》

【最佳攝影】

《伯爵》

《花月殺手》

《大師風華：真愛樂章》

《奧本海默》

《可憐的東西》

【最佳剪輯】

《墜惡真相》

《滯留生》

《花月殺手》

《奧本海默》

《可憐的東西》

【最佳短片】

《The After》

《Invincible》

《Night of Fortune》

《Red, White and Blue》

《The Wonderful Story of Henry Sugar》

【最佳動畫短片】

《Letter to a Pig》

《Ninety-Five Senses》

《Our Uniform》

《Pachyderme》

《War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》