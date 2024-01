好萊塢奧斯卡金像獎23日公布入圍名單,由瑪格羅比(Margot Robbie)主演的電影《Barbie 芭比》獲得8項提名,卻沒有被提名最佳導演及最佳女主角,影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)在《花月殺手》的表現並未提名最佳男主角,反而是演《奧本海默》的席尼墨菲(Cillian Murphy)入圍最佳男主角。而之後會獎落誰家,結果將在台灣時間3 月11日早上8點公布!

【最佳影片提名】

《美國小說》

《墜惡真相》

《芭比》

《滯留生》

《花月殺手》

《大師風華:真愛樂章》

《奧本海默》

《之前的我們》

《可憐的東西》

《夢想集中營》

【最佳導演提名】

潔絲汀楚特(Justine Triet)《墜惡真相》

尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)《可憐的東西》

克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)《奧本海默》

馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)《花月殺手》

喬納森格雷澤(Jonathan Glazer《夢想集中營》

【最佳男主角獎】

布萊德利庫柏《大師風華:真愛樂章》

席尼墨菲《奧本海默》

柯爾曼多明戈《魯斯汀》

保羅賈麥提《滯留生》

傑佛瑞萊特《美國小說》

【最佳女主角獎】

安妮特班寧《泳不放棄》

艾瑪史東《可憐的東西》

莉莉葛萊史東《花月殺手》

凱莉墨里根《大師風華:真愛樂章》

桑德拉惠勒《墜惡真相》

【最佳女配角獎】

艾蜜莉布朗《奧本海默》

達尼埃爾布魯克斯《紫色姐妹花》

艾美莉卡弗瑞娜《芭比》

茱蒂佛斯特《泳不放棄》

達芬喬伊藍道夫《滯留生》

【最佳男配角獎】

斯特林K布朗《美國小說》

勞勃狄尼洛《花月殺手》

小勞勃道尼《奧本海默》

雷恩葛斯林《芭比》

馬克魯法洛《可憐的東西》

【最佳紀錄短片】

《金門》(Island In Between)

《最後的樂器維修師》(The Last Repair Shop)

《奶奶&外婆》(Nai Nai & Wài Pó)

《The ABCs of Book Banning》

《The Barber of Little Rock》

【最佳動畫長片】

《蒼鷺與少年》

《元素方城市》

《蜘蛛人:穿越新宇宙》

《怪物少女妮莫娜》

《再見機器人》

【最佳原創歌曲】

The Fire Inside -《火辣奇多的誕生》

I’m Just Ken《芭比》

It Never Went Away《美國交響曲》

Wahzhazhe (A Song For My People) 《花月殺手》

What Was I Made For? 《芭比》

【最佳配樂獎】

蘿拉卡普曼《美國小說》

約翰威廉斯《印第安納瓊斯:命運輪盤》

羅比羅伯森《花月殺手》

魯德溫葛瑞森《奧本海默》

傑斯金芬德里克斯《可憐的東西》

【最佳原創劇本】

《墜惡真相》

《滯留生》

《大師風華:真愛樂章》

《五月的你,十二月的她》

《之前的我們》

【最佳改編劇本】

《美國小說》

《芭比》

《奧本海默》

《可憐的東西》

《夢想集中營》

【最佳紀錄片】

《奧勒法的女兒們》(阿拉伯)

《戰場日記》(烏克蘭)

《鮑比瓦恩:人民總統》(烏干達)

《永恆的記憶》(智利)

《殺死一隻老虎》(加拿大)

【最佳國際電影】

《絕地盟約》(西班牙)

《夢想集中營》(英國)

《權鬥教員室》(德國)

《少年的漂浪旅程》(義大利)

《我的完美日常》(日本)

【最佳剪輯】

《墜惡真相》

《滯留生》

《花月殺手》

《奧本海默》

《可憐的東西》

【最佳視覺特效】

《A.I.創世者》

《哥吉拉-1.0》

《星際異攻隊3》

《不可能的任務:致命清算》

《拿破崙》

【最佳音效】

《A.I.創世者》

《大師風華:真愛樂章》

《不可能的任務:致命清算》

《奧本海默》

《夢想集中營》

【最佳場景設計】

《芭比》

《花月殺手》

《拿破崙》

《奧本海默》

《可憐的東西》

【最佳服裝設計】

《可憐的東西》

《芭比》

《奧本海默》

《拿破崙》

《花月殺手》

【最佳妝造】

《可憐的東西》

《奧本海默》

《大師風華:真愛樂章》

《贖罪日之戰》

《絕地盟約》

【最佳攝影】

《伯爵》

《花月殺手》

《大師風華:真愛樂章》

《奧本海默》

《可憐的東西》

【最佳短片】

《The After》

《Invincible》

《Night of Fortune》

《Red, White and Blue》

《The Wonderful Story of Henry Sugar》

【最佳動畫短片】

《Letter to a Pig》

《Ninety-Five Senses》

《Our Uniform》

《Pachyderme》

《War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》