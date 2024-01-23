《賀瓏夜夜秀》是人氣脫口秀節目，選前曾吸引不少政壇名人參加。但該節目近日卻爆出失言爭議，大陸媒體人王志安一番諷刺身心障礙者的言論，引發綠營不滿痛批。《賀瓏夜夜秀》製作人霍金出面致歉，往後會謹慎處理節目內容，並在各平台修剪這段影片，避免上述情況再發生。

大陸媒體人王志安近日上《賀瓏夜夜秀》談論台灣選舉，他強調，台灣選舉造勢場合會給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，而是演唱會現場，甚至有「把殘疾人士推上去」、「煽情的」等話語出現。被影射的人是身障律師陳俊翰，民進黨發言人張志豪對此痛批，節目邀請他國人士評論台灣選舉，還透過訕笑的方式，來影射台灣人士，民進黨對惡意言論予以譴責。

張志豪表示，支持障礙者平權一直是黨的核心價值，在歷屆不分區提名名單當中，有曾任智障者家長總會副理事長的陳節如委員、曾任身心障礙聯盟秘書長的王榮璋委員，以及這屆提名的國際人權法專家陳俊翰律師。無論是立法行政、民間團體合作方面，民進黨持續打造健全的制度，讓障礙者擁有平等機會，能夠持續努力，而不會因為單一評論者的影片、片面評價而改變，也希望評論者能夠尊重障礙者平權、尊嚴的發聲。

此事件在網路引發熱議，《賀瓏夜夜秀》製作人霍金也留言致歉稱，本集提到台灣選舉的特殊文化時，因為製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，他深深表達歉意，「非常對不起！」霍金重申，節目製作組日後會謹慎處理節目中的內容，也會在各個露出的平台修剪這段影片，避免上述事件再度發生，「謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉！」