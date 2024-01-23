拜經濟擴張強勁加上政局穩定之賜，印度股市多頭氣盛，成為全球投資人追逐焦點。周一（22日）印度股市總市值甚至首度擠下香港股市，躍升為全球第4大股市。

統計數據顯示，截至周一收盤，印度各證券交易所掛牌交易的股票總市值達4.33兆美元（約新台幣136.8兆元），超越香港交易所上市股票總市值的4.29兆美元（約新台幣135.5兆元），意味著印度股市超越港股，成為全球第4大股票市場。

除了外資加持，印度散戶投資者也快速增加。去年12月5日印度股市總市值首度突破4兆美元，其中約有一半是在過去4年達成。

Axis Mutual Fund投資長Ashish Gupta直言，印度具備進一步推動成長勢頭的所有合適因素。

不過瑞銀與伯恩斯坦等華爾街機構認為，印度股市已經處於高位，而隨著市場情緒轉變，中國大陸股市今年有望回暖，具有巨大的上漲潛力，意味著港股有可能反超印度，重新奪回全球第4大股市的地位。