會計研究發展基金會(ARDF )自 2024 年 1 月 5 日起，成為國際評價準則理事會（IVSC）的會員。董事長王怡心表示，謹代表會研基金會向我國會計師公會、評價相關專業組織和不動產估價師公會的好朋友們致謝，我們一起在國際評價舞台展現我國的專業實力。

王怡心說，今年是會研基金會（ARDF）40週年，預期將與評價相關機構（如不動產估價師公會及會計師公會全國聯合會等）合作，未來共同舉辦國際級研討會，參與各種IVSC活動，積極回應對外徵詢意見，並參與ESG等重要議題之討論與研習。

王怡心指出，會研基金會的成立宗旨在於提升我國的會計專業，制定並發布會計、審計、評價及永續準則，並普遍推廣，建立健全的企業會計制度，並培養會計專業人才。一定會在金管會、董事會的指導下，與同仁們一起共同努力，作為我國最專業會計平台，提升我國會計專業實力。