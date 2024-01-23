自高雄發跡的便當店「正忠排骨飯」廣受民眾歡迎，台北也開了4間分店，但如今價格也突破100元大關。就有網友好奇，為何漲價那麼多，每天仍大排長龍，引起討論。

網友在PTT八卦版發問「正忠排骨飯漲到100還是大排長龍」，他表示身為中南部便當霸主的正忠排骨飯，如今已經漲到100元，卻還是每天大排長龍，忍不住好奇「真的有那麼好吃嗎」。

不少鄉民直言：「100算便宜了，台北如今110、120起跳了」、「手搖一杯7、80還不是一堆瞎妹買」、「很多便當都破百了，便當盒還越來越小」、「以現在物價來說，100真的很便宜了」、「不然你要吃自助餐嗎？價格更可怕」。

許多人也點出原因，表示正忠排骨飯是漲得最少，份量又多的便當店，因此會繼續支持：「8年前買70，現在100，他們真的很會凍漲了，在地優質企業」、「正忠主菜很好吃，贏過其他連鎖店」、「配菜雖然有點不行，但肉OK，加上有開發票」、「正忠便當分量算大的了，100根本不貴」、「8年漲30元算佛了，沒看其他店都兩倍跳」。