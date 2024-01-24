市場買氣推升之下，國內ETF總規模已近4兆元，受益人數超過900萬人，根據證交所統計，國內投資人開戶數逾1,250萬人，等於每10位投資人就有7人持有ETF，顯見ETF儼然成為國民理財運動。

哪些ETF最夯？首先，就成交量來看，年初至今，交易最熱絡的前五強依序為復華台灣科技優息(00929)、元大台灣50反1(00632R)、元大滬深300正2(00637L)、群益台灣精選高息(00919)、群益ESG投等債20+(00937B)，成交量均超過百萬張。其中，以00929熱度最高，成交量周周稱冠，累計高達220萬張，幾乎是其他ETF的1倍以上。

值得注意的是，第二名的00632R上週成交量暴增到65萬張，較前兩周均量成長50%以上，是否意味台股攻高前，投資人居安思危的意識濃厚，因而助長00632R成交量大增。

今年以來前十大高人氣ETF

資料來源：CMoney ，資料日期：2024/01/22

其次，就規模及受益人數成長速度來看，也是00929拿下雙料冠軍！今年以來，不到一個月，00929受益人數增加8萬多人，規模也成長234億元，均為全市場之冠。截至1月22日止，00929總規模已達1400億元，是ETF市場五哥，受益人數也逼近60萬人，位列ETF市場第四名；第二名則是群益台灣精選高息(00919)，規模及受益人數的成長速度僅次於00929。

值得注意的是，在高股息ETF新秀的夾擊之下，幾檔老牌ETF光環稍有褪色，規模最大的元大台灣50(0050)，今年以來，規模不增反減，衰退143億元，受益人數也僅成長1.6萬多人；前幾年的當紅炸子雞國泰永續高股息(00878)亦是如此，規模衰退57億元，人數也僅增加不到2萬人，成長力道顯然不如00929、00919，顯見ETF市場之殘酷競爭。

年初至今，ETF規模前十強之成長變化

資料來源：CMoney ，資料日期：2024/01/22

除了散戶之外，八大官股行庫也很熱衷買ETF。 其中，高股息ETF位居前三名，買入最多的也是復華台灣科技優息(00929)，摘下官股買超金額及買超張數雙料冠軍，不到一個月，大買21萬張，是其他ETF的一倍以上，買超金額則高達39億元；買超張數第二名及買超金額第二名則分別為群益台灣精選高息(00919)及元大高股息(0056)。

今年以來官股最愛之ETF

資料來源：CMoney ，資料日期：2024/01/22

總體而言，無論就成交量，規模及受益人數成長來看，00929人氣依然火爆，分析原因，配息加碼18%及填息速度快，是主要關鍵因素。資料顯示，00929自去年6月上市以來，總計配息7次，高達6次均能順利填息，甚至有4次是一開盤就秒填息，讓00929成立至今，一路氣勢如虹，特別是每次除息前，買氣格外暢旺，以近一次1月18日除息為例，1月17日除息前夕，成交再度爆大量，高達25萬張，顯然許多人搶在除息前買進，參與00929的甜甜配息，又有機會價差與息收兩頭賺。

00929填息紀錄

資料日期：2024/01/22 中時新聞網整理。

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