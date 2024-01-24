英國白金漢宮日前宣布英王查爾斯三世（King Charles III）本周將動攝護腺肥大手術，並指「國王與每年成千上萬的男性一樣，也已尋求前列腺肥大的治療」，對此醫師分析現行常見5種的攝護腺肥大的手術方式，還劃重點直指在意性生活、小三有10個的男性，可採用攝護腺提拉或攝護腺水蒸氣的手術方式。

泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專PO文指出，75歲的國王查爾斯三世，將入院接受攝護腺肥大手術。根據統計，70-80歲的男性，有80%被攝護腺肥大所困擾，國王也是人，所以攝護腺肥大是很合理的。

戴定恩指出，令人好奇的是，國王會選擇哪一種手術方式呢？他整理了目前常見5種攝護腺肥大的手術方式，並分析其中優缺點，讓大家思考國王會採用哪一種治療方式，這5種手術方式如下。

英王查爾斯三世因攝護腺肥大，將進行攝護腺肥大的矯正手術。（圖：shutterstock／達志）

一電刀刮除：攝護腺的構造就像是橘子 一樣，肥大的部份就是橘子的果肉，電刀刮除是國際公認的標準治療，手術過程像是拿湯匙挖橘子的果肉，一層一層挖下去，邊挖邊流血，治療效果好，但是有失血較多，水中毒的風險。術後可能因為電流的影響，破壞男性的勃起功能，而且會造成手術後逆行性射精。

二雷射剜除：利用雷射同時切割及止血的特性，在橘子皮和果肉中間，延著血管較最少的界面，#完整地剝除肥大的果肉。優點是復發率低、流血量少、術後恢復快，對於勃起功能影響小，但是會造成手術後逆行性射精。

三攝護腺提拉：使用有如訂書機一樣的器械，把肥大的攝護腺往二側釘住，尿道立刻暢通。優點是局部麻醉或舒眠麻醉下即可完成，#減少麻醉風險，而且術後血尿恢復快，大部份不需放尿管，不需要住院。最大的優點是，幾乎不造成性功能障礙，而且保留射精功能，適合在意性生活的男性，或是手術風險高的老年人，屬於低侵入性治療。

擔心手術會影響性功能者，可選擇雷射剜除、攝護腺提拉、攝護腺水蒸氣來治療攝護腺肥大。（示意圖：shutterstock／達志）

四攝護腺水蒸氣：在攝護腺注入高溫的水蒸氣，讓攝護腺逐漸變小。手術時間短，恢復也快，並且不會造成逆行性射精，只是手術後需要帶尿管3到7天左右。

五攝護腺支架：直接放置支架，撐開攝護腺尿道，沒有熱能也沒有穿刺，安全有效，但是三年得更換支架。

戴定恩介紹完後，要讀者想想如果自己是國王，會選擇哪一種呢？

■如果一輩子不想看泌尿科，想選復發率最低的方式，就選雷射剜除。

■擔心性功能被影響，可選擇雷射剜除、攝護腺提拉、攝護腺水蒸氣。

■想要保有射精功能，可選攝護腺提拉、攝護腺水蒸氣。

■心臟不好，擔心麻醉風險，可選攝護腺提拉、攝護腺水蒸氣、攝護腺支架。

■50歲，小三有10個者，可選攝護腺提拉、攝護腺水蒸氣。

■80歲，又高血壓+糖尿病+心臟病+中風，可選攝護腺提拉、攝護腺水蒸氣。

■90歲，長期臥床，麻醉風險超高，不想再裝尿管了，可選攝護腺支架。

至於英王查爾斯三世選擇哪一種手術方式呢？英國白金漢宮講了有如沒講，只說是查爾斯接受的是矯正手術（ Corrective procedure），剩下的就留給大家去猜想國王最在意的是什麼了？