“‘愛心改變世界！’上海宋慶齡基金會獲第18屆‧2023愛心獎＂，是本獎首名團體受獎者發佈帖文的大標題，也是本屆7名得獎者：香港地區釋寬運；台灣地區袁万丁、癌症希望基金會；中國內地王頌湯、劉小鋼、陳行甲等慈善家/公益人/非牟利團體共同努力的目標，他/她/它皆在各自的領域奉行公益、揮灑大愛。獲獎名單揭曉後，鳳凰衛視及全球華人媒體熱烈廣泛報導。

愛心獎得獎人全體大合照。（圖/業者提供）

由港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦，鳳凰衛視協辦及製作、東西方慈善論壇、陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、台灣吳修齊、吳俊傑公益基金會、現代財經基金會協辦的第18屆‧2023愛心獎頒獎典禮，12月9日(星期六)下午4時在香港鳳凰衛視大埔總部舉行。典禮的錄影實況於12月23日(星期六)晚10時於鳳凰衛視中文台、歐洲台、美洲台、鳳凰網、鳳凰秀首播，12月24日(星期日)晚10時在香港台播出。

香港特區前律政司司長梁愛詩、民政及青年事務局副局長梁宏正、中聯辦台務部前部長唐怡源、中國公益研究院理事長王振耀、愛心獎終選委員會主席李焯芬、北京大鸞翔宇慈善基金會創始會長周秉德、中國發展研究基金會原副理事長盧邁、《中國慈善家》總編輯劉婉媛、老牛兄妹基金會理事長牛犇、東西方慈善論壇執行總裁王慶泓、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威、現代財經基金會董事長黃輝珍、副董事長李伸一、港澳台灣慈善基金會主席王茂林、永遠榮譽主席錢立祐、張炳煌、副主席陳趙滿菊、李嘉音、林俊杰、翟普，攜手傳揚愛心。

癌症希望基金會黃少華由李伸一董事長(左)、錢立祐永遠榮譽主席(右)頒獎。（圖/業者提供）

台塑王文淵總裁在賀辭中表示，“今年愛心獎的得獎者，除了有行善的個人楷模之外，也增加了慈善團體，我覺得非常好，因為慈善團體能夠集結一群有愛心的人，一起行善，各自奉獻所能，發揮所長，不僅讓行善的路變得更寬廣，也可以走得更長遠，造福更多需要的人。

愛心獎歷屆得獎人，都是以愛引路，促成社會善的循環的人，把愛心散播到各地。我們期盼愛心獎能夠持續發掘更多好人好事的典範，發揮更大的引領作用，實現愛心水滴，匯流成海的願景。”

王振耀理事長在致辭中表示，“當時光步入愛心獎的第十八屆頒獎大會之際，我們所有伴隨愛心獎成長的各位都會發現：這一面向全球華人的愛心大獎，已經跨越各類疆界，成為華夏民族共同光大仁義禮智信美德，凝聚修齊治平至善大道的璀燦明珠！

台塑王文淵總裁在賀辭中表示，今年愛心獎的得獎者，除了有行善的個人楷模之外，也增加了慈善團體，他個人深表讚同。（圖/業者提供）

十八年風雨兼程，十八載戮力同心！港澳台灣慈善基金會與鳳凰衛視的各位同仁，秉承水利萬物而不爭的上善之道理念，聚善聚智，上下求索，搭建機制，昇華共識；兩岸四地各界並華人華僑，精心呵護，培育、加持、賦能，彰顯和平仁愛智慧，已經鑄就中華民族自立於世界民族之林的一統愛心善業！歷史已經並將繼續證明：愛心獎所激勵的各位先進在民族復興的歷史偉業中所奉獻的向上向善之功德，正在成為一種新的民族精神而永續傳承發揚！

在這裏，我們特別要向費盡心力、創意並培育愛心獎十八載的兩位年高德劭、集智善於一身的長者即梁愛詩主席、林添茂主席致以崇高敬意！你們的卓越貢獻，將會永載中華史冊！”

劉小鋼從牛犇理事長(左)和王慶泓執行總裁(右)手中接過獎杯和獎狀。（圖/業者提供）

愛心獎終選委員會李焯芬主席在致辭中表示，“ 愛心奬今年18歲了。語云：18姑娘一朵花。可我們的愛心奬不只是一朵花。歷年獲得愛心奬的好人好事，至今累計已達114個典範例子，各有其美麗動人之處。因此，愛心奬其實是個百花齊放的大花園。每一個人間大愛的例子，都是我們學習的好榜樣。實在萬分感謝他們給我們的‘愛的教育’。”

本屆頒獎典禮疫情後首次回歸香港舉行，鳳凰衛視主持人田川、饒祥以、黃橙子、姜聲揚，聲情並茂地輪流介紹7名得獎者的慈善歷程，配合台上熒幕播出的得獎者專訪故事短片，彰顯他/她/它們為社會無私奉獻的精神，贏得現場持續的掌聲。

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得獎者的愛心事蹟：

中國內地：

上海宋慶齡基金會

海內外具影響力

1986年成立，以繼承與弘揚宋慶齡思想和精神，關心婦女、兒童等健康發展，促進社會和諧，以實現捐贈人的慈善意願，堅持專業化、特色化、國際化，積極推動公益行業和社會進步。基金會在汪道涵、魯平等歷任、姜樑現任理事長的領導下，服務全國、走向世界，成為具影響力的5A級公募基金會。百餘項目及活動覆蓋全國31個省市自治區，直接受益人數近5百萬人次。與澳洲、奧地利、義大利、日本、南非、瑞士、美國等合作交流。

王頌湯

德高望重公益人

今85歲，2004年創建廣東公益恤孤助學促進會，在慈善路上走過19年，是公益慈善界德高望重的領頭人，每天朝九晚五；綁着護腰、拄着拐杖下鄉訪查，累計志願服務超逾40000小時。他感召4300多名志願者，凝聚善的力量，累計籌款2.69億元，資助37600名孤貧學生，救助4500名重症貧童，資助額2.11億元。創導依法、誠信、透明、節約，確保每分善款都用到實處，充份得到政府和社會肯定。連續5年參加廣州市慈善組織透明度評價均獲A級榜首，實是慈善典範。

劉小鋼

慈善界專家

中國企業家中將慈善作為事業並進行專業運作的第1人。廣東獅子會2007-8年度會長，阿拉善SEE基金會秘書長。南方冰災、汶川大地震、新冠疫情、河南水災，她總是衝在最前線，募集與協調資源，提供及時有效的援助。

2009年創辦千禾社區基金會——中國第1家社區基金會。中國基金會透明指數連續多年排名全國第1。紮根珠三角，做社區發展的切入點，是支持社區成長的草根組織和個人，相信社區發展核心是人，當人人參與志願活動，社區的善治才能實現。

陳行甲

創新公益實踐者

深圳市恒暉公益基金會創辦人，機構成立以來，通過創新公益實踐，建立針對脆弱群體的社會支援系統，推動公益在社會體系中的價值，開展大病救助、鄉村醫生中醫培訓、青少年教育關懷與心理健康等專案。2020年獲評5A級公益基金會。2017年的“聯愛工程”公益專案，通過“兒童癌症綜合控制實踐”，河源市救助170名白血病患兒，幫當地人民醫院建立兒童血液科；通過衛生技術評估實踐研究，推動兩種兒童白血病臨床特效藥進入國家醫保目錄。

香港地區：

釋寬運大和尚

慈悲出家人

現任香港佛教聯合會會長、西方寺方丈。追隨永惺老和尚剃度出家，為天台宗第46代傳人；弘經演教、說法利生，承繼及發揚西方寺開山永惺法師悲心宏願；秉持“教演天台，行歸淨土”之理念，積極推動社福慈善及文化教育，多年來捐贈多所中小學及希望學校，創建道場、探訪長者，並向災區群眾提供援助。獲中華慈善總會頒發“中華慈善事業突出貢獻獎”，兼授予“中華慈善人物”稱號。

台灣地區：

袁万丁

愛心大企業家

萬昌基金會創辦人、宏致電子股份有限公司董事長，白手起家，自勉宏大致遠引領企業走向全球，現為年收百億的愛心大企業家。帶領全球7千位員工投入慈善近20年，秉持對偏鄉的人道關懷，以“行動式公益”理念，將知識與醫療資源帶進需要的角落，多年來已捐贈上億台幣打造百台公益車輛(救護車、巡迴圖書車、復康巴士)，首創每輛車皆以優秀員工為名，讓善心種子萌芽到各個家庭與群體，從台灣最南端捐助到甘肅大西北助學，願愛循環永續傳承。

癌症希望基金會

病友領航員

成立於2002年，為癌友家庭打造安心無礙的友善環境，期許成為“癌後生活領航員”，幫助他們培養4個新力量——知識力：運用專業醫療知識，幫助癌友更有自信、自主參與醫療決策。生活力：提供多元生活輔助與學習課程，鼓勵癌友掌握主權。復原力：幫助癌友家庭調適身心，度過生活衝擊。參與力：協助癌友回歸社會、發揮影響力。成立希望小站，提供全方位諮詢服務，逾75萬人次受惠；建立“台灣癌症資源網”，成為全台最大癌症資源平台。

愛心獎成立18載，以香港為基地，走向台灣地區、中國內地、全球華人，2025年第20屆起，全世界不分國家、種族、宗教，共選愛心楷模，用愛心把全球慈善家、公益機構連結，共融發展。第19屆．2024愛心獎即將啟動，請大家鼓勵全球華裔慈善家及公益團體踴躍報名參與甄選。

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