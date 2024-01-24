健身界很多傳言謠言，讓人都捉模不清，一名男網友在網路發文，朋友跟他說有一名健身教練私底下很亂，手機裡有很多與學員的自拍影片，但沒想到這名教練跟女友的教練是同一位，害男網友陷入迷茫。

這名男網友在網路《Zuvio》發文表示，他相信很多健身教練平時都是好人，但是就是有些人會搞臭健身界，日前跟好友去健身房上課，教練是好友的朋友，屬於私教（健身房員工偷偷出來自己接案子），而健身了一段時間，沒想到有一天，好友打電話跟他講了一個天大的祕密。

男網友的好友表示，他有一名健身教練會跟他分享約炮史，還給他看手機中的影片，其中有一部女主角是男網友的女友，跟好友索取照片確認，還真的是女友的健身教練，讓他覺得事情相當不單純。

男網友表示與女友交往6年，原本有打算要結婚，但是這個與健身教練約炮的消息傳出，讓他相當迷惘，不知道要如何走下去，也很擔心女友的影片被外流，希望網友能給點意見。

網友看到文後紛紛留言：「有打算分了嗎...」、「如果沒證據，最晚我會等到過年之前就分了」、「分了吧！除非你有特殊僻好或者心軟」、「建議踢到一邊，換一個」，而男網友也回應留言表示「一定要分了 但我就是想要有證據！」。