現代人人手一隻手機，不管搭捷運、用餐，幾乎是只要停下來，就開始滑手機，骨科醫師提醒，過度使用手指，很容易造成板機指，造成手指無法彎曲，需用另一手才能扳直，提醒患者在手指關節急性發炎腫脹時，可透過冰敷、吃消炎止痛藥，後續再搭配適度休息及熱敷來緩解不適，若再無改善即需就醫。

亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書粉專PO文，指他如果在診間聽到病人主訴手指無法彎曲，需要用另一手才能扳直，甚至會發出怪聲音，那就很有可能是板機指 在作祟。

陳鈺泓指，板機指在醫學上的正式名稱是「手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎」。當手指彎曲時，手指末端的滑車韌帶，可以幫助肌腱順利滑動，但當手指過度使用，滑車韌帶與屈指肌腱過度摩擦，就可能導致發炎、腫脹而無法順利伸直，姿勢就像扣板機的動作。

過度使用手指，很容易造成板機指，造成手指無法彎曲，需用另一手才能扳直。（圖：shutterstock/達志）

陳鈺泓指，板機指常發生在拇指、中指、無名指，手指會出現腫脹壓痛，同時伴隨伸展不順、難以彎曲，需要另一隻手輔助扳直，甚至會發出喀喀的聲響。除此之外，早上起來手指的僵硬疼痛的狀況會更加明顯。

至於哪些人容易有板機指？陳鈺泓指，板機指的好發於長時間反覆彎曲手指、過度用力者，像是電腦族、清潔人員、髮型師、鋼琴老師、作業員等。此外，板機指的女性發生比率較高，如更年期女性、懷孕婦女也都是高風險族群。

在治療上，陳鈺泓指板機指在急性發炎腫脹時，可以透過冰敷、消炎止痛藥來減緩疼痛，後續再搭配適度休息及熱敷，或是就醫透過增生療法，來促進組織修復。若是症狀嚴重且持續則可考慮手術治療，以放鬆肌腱讓手指順利活動。