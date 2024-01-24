立法院2月1日將選正副院長，國民黨確定由立委當選人韓國瑜、立委江啟臣搭擋，民進黨則推游錫堃搭檔蔡其昌。對此，前立委郭正亮23日就表示，「民眾黨內部的聲音很雜，目前傳出了一種奇怪的聲音，而且這個聲音越來越大，就是建議院長投游錫堃，副院長投江啟臣」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我覺得首先是韓國瑜要確定他能夠選上，因為民眾黨內部的聲音很雜，我認為最後柯文哲會拍板，不是個別立委能決定的，他們會一致投票」，郭正亮更接著說，「目前傳出了一種奇怪的聲音，而且這個聲音越來越大，就是建議院長投游錫堃，副院長投江啟臣，因為剛好是早上跟下午兩次投票，蔡正元呼應、沈富雄也呼應，這個就是綠白合，投江啟臣沒有意義，因為是院長交辦的任務，沒辦法主持才會輪到副院長」。

郭正亮也說，「為什麼這個聲音會出來？因為我聽到民進黨正在嚴肅考慮，要攏絡民眾黨的人入閣，也包括各種職位，這種聲音開始出現」，最後郭正亮也說，「因為民進黨過去長期大綠吃小綠的傳統，他認為民眾黨的綠票比藍票多，讓民眾黨的年輕人下次回來，綠營會開始有這些動作」。