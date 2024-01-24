2024大選落幕，「阿北小草見面會」謝票活動21日下午在台北市榮星花園舉辦，民眾黨主席柯文哲當時談到不在籍投票，更抨擊執政黨「還在用銅板和鈔票，那個已經太落後國家」。對此，前立委沈富雄23日就表示，「我覺得柯文哲選前選後態度是不一樣的，選後的柯文哲，都在檢討別人，這才是真正的柯文哲」，甚至更提到，「柯文哲的第一大派系是他媽媽，第二大派系是黃珊珊，第三派系是柯文哲老婆」，引發討論。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得柯文哲選前選後態度是不一樣的，選前之所以可愛，年輕人喜歡他；選後卻不一樣了，是真正的柯文哲，都在檢討別人，這才是真正的柯文哲」，沈富雄更提到，「這是一個非常有政治經驗的一個人告訴我，他說柯文哲的第一大派系是他媽媽，第二大派系是黃珊珊，第三派系是柯文哲老婆，底下就都不重要了」。

沈富雄認為，「柯文哲跟川普有點類似，就是靠人民的不滿推上來的」，最後沈富雄坦言，「現在有兩種說法，一種是很多學者都覺得柯文哲了不起；我是比較悲觀的態度，我覺得柯文哲的任務非常重大，他的處事方法非常不容易，光是院長的票要怎麼投，搞不出一個頭緒來」。