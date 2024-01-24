桃園1名曾姓女子，發現70歲的診療師老公與1名30多歲的職能治療師劉姓女子過從甚密，甚至有一同泡湯的情況，被曾女抓包後，劉女竟誣告診療師下藥毆打和性侵，還以簡訊傳送自白書、懷孕證明恐嚇曾女，曾女因此提出侵害配偶權損害賠償100萬元，法院判劉女應給付35萬元。可上訴。

曾女主張，他老公今年70多歲，竟遭身為職能治療師之劉女迷惑，明知診療師是為已婚人士，仍經常邀約去她住處幫她舒壓按摩、刮痧，現場會燃起精油進而催眠導引，使他老公的神靈受其所控，半夜還用訊息或電話向被告傳達愛意。曾女無意間發現後，便提醒老公不要再與劉女聯繫，避免受其催眠干擾。

詎料，劉女卻稱沒關係，她可以會同律師與她談判，還跟診療師說不能在桃園榮總看精神科，因為會留下案底，並於晚上用訊息催眠後，要求其將對話紀錄刪除，並幫診療師申請另一組電話號碼，以便2人私下聯繫，藉此告知劉女排休的時間，要求診療師幫她按摩舒壓，且劉女因害怕留下聊天紀錄，大多都用撥打電話的方式聯繫診療師，反要求診療師用訊息回應她。

2023年4月13日曾女發現他老公的手機定位在劉女住處，始查覺2人又重新搭上線，且已於同年3月23日、3月30日、4月6日共同前往礁溪泡溫泉3次，遭曾女發現後，劉女反誣告他老公下藥毆打和性侵（均為不起訴處分）。劉女甚於同年月21日以簡訊傳送自白書、懷孕證明給兩造共同參與讀書會之學員，透過學員恐嚇原告，稱其懷孕並已取出胚胎，要驗DNA，要求原告出來面對云云。

曾女於事發前原擔任保母，照顧4名嬰幼兒，身負家庭經濟重任，然因被告之上開行為致原告身心受創、胃痙攣、子宮及膀胱發炎，不斷有輕生的念頭，不得不辭去保母的工作。為此，爰請求劉女賠償原告100萬元。

曾女的先生作證時表示，我差不多70歲、已沒有放進去的能力，除了曾以按摩棒放入被告體內外，2人並未性交，也不可能導致被告懷孕，因為第一次被原告發現婚外情後，我與被告又偷偷換新的SIM卡用簡訊聯絡，後來學員把懷孕跟性侵的事情講給原告聽，被告把我換的新手機的電話傳給學和讀書會的人，我很生氣，就沒有再跟被告聯絡了。

法官調查，被告與原告老公交往期間共約8個月，2人過從甚密、數度單獨出遊泡溫泉，雖未有性器接合之性交行為，然已有「以按摩棒插入陰道」的性交行為，被發現後甚至想辦法繼續欺瞞原告偷偷交往，已逾越一般社會通念所能容忍朋友間應有份際之行為，破壞兩造婚姻生活之圓滿安全及幸福，不法侵害原告基於配偶關係之身分法益而情節重大，原告精神上自受有相當之痛苦，審酌被告侵害原告配偶權之方式及造成之結果，認原告向被告請求慰撫金35萬元，尚屬公允，應予准許。可上訴。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！