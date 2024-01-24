2024大選落幕，外界關注身兼民進黨主席的準總統賴清德將如何布局？吳崢在新北市中和區立委選戰打出成績，將接任新聞部主任兼發言人，原新聞部主任張志豪調任組織部主任。另一方面，由於民進黨立委羅致政辭去政策會執行長職務，接下來將由搶救政黨票有功的的王義川接任。媒體人陳揮文直言，藍綠的政策會執行長通常都找現任立委，等於是黨鞭，賴清德都要找這些只會罵來罵去的人，未來四年一定是亂七八糟。

「我對賴清德的布局覺得很奇怪！」陳揮文23日在《新聞大白話》節目表示，（攤開報紙）講當然是要講這種場面話，叫作年輕化。因為年不年輕，也不能完全從年齡來看。因為賴清德之前做的動作叫作退新潮流，可是他還是黨主席，其實他沒有退出民進黨，一把抓。

陳揮文指出，讓王義川去當政策會執行長，這個很奇怪，因為國民黨也有政策會執行長，之前都是現任的立委去當執行長，就等於是黨鞭！怎麼會去用這種「靠背哥」？就說大陸的高鐵沒有靠背？「然後他還說，全中國都認識你？那你應該去帶貨才對，全中國都認識，怎麼那麼可惜？」

「他造勢完就起乩了！到處起乩、表演。所以你看，這怎麼叫年輕化？這個你是在仇中跟抗中！」陳揮文質疑，「你怎麼會去安排這種人當政策會執行長，那你要推的政策是什麼呢？所以說賴清德你的佈局是什麼？你就看到賴清德他讓黑熊學院的院長去當不分區第二名，沈伯洋？」

陳揮文強調，「那賴清德你的訊息是什麼？現在中央黨部的人事案，是你這個黨主席，這一波人事是你可以去操作的，吳崢我比較沒有什麼意見，但讓王義川去當政策會執行長？他有什麼政策呢？他在友台的表現是什麼？就是整天跟李正皓在那邊一搭一唱，他能推出什麼政策？」

「沒關係，反正民進黨他們要這樣子做人事佈局，我們也沒有意見啊！我能講什麼呢？」陳揮文直言，「但是賴清德你是即將接任總統，你只有40％，你是一個少數的總統，而且你在立法院沒有過半。在這種情況下，如果你要玩對抗，你也知道賴清德的個性：不然大家來輸贏啊？看是要表決，還是要解散國會？那這樣子，未來四年一定是亂七八糟的啊！」所以賴清德是不是要調整一下，還是都要派這些人罵來罵去？