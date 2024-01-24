隨著日股近來持續衝高，日本汽車大廠豐田（TOYOTA）總市值在23日來到48兆7981億日圓，刷新日本電信電話株式會社（NTT）在1987年經濟泡沫時期創下的48兆6720億日圓紀錄，成為日本史上市值最大企業。

今年以來，豐田股價漲幅高達15%，23日收在2991日圓，推升總市值攀至48兆7981億日圓，相當於3280億美元，超越中國騰訊的3220億美元，成為亞洲第3大公司，為近8年來這兩家公司首次交換位置。不過台積電仍是亞洲第一大公司，南韓三星居次。

雖然許多人質疑豐田電動車的發展腳步緩慢，但豐田汽車董事長豐田章男認為，電池動力的電動車預計只能佔據全球市場30%的份額，其餘部分則將由混合動力汽車、氫燃料電池汽車和燃油汽車所佔。而美國消費者對純電動車顯然仍有疑慮，因此也傾向先購買油電混合車，進一步推升豐田業績表現。

去年底受到旗下子公司大發汽車（Daihatsu）爆出「測試造假」醜聞影響，豐田市值一度慘崩。不過隨著豐田獲利能力的提高，帶動股價回春，更讓市值打破了日本企業的紀錄。