今（24）日寒流影響，各地天氣非常寒冷；截至5：45，玉山北峰-10.0最冷！本島平地最低溫前3名依序為：苗栗(三灣鄉)6.9度，桃園(楊梅區)7.0度，桃園(大溪)、新竹(關西鎮)、台中(神岡)7.2度。氣象資料顯示，明（25）日寒流逐漸減弱，清晨各地仍非常寒冷，白天氣溫回升。

根據吳德榮「三立準氣象.老大洩天機」，最新歐洲模式模擬顯示，今日至明晨「寒流」續籠罩，東半部偶有局部短暫雨，西半部轉「乾冷」，早晚氣溫極低，局部平地仍有7度左右的最低氣溫。今日各地區氣溫：北部7至13度，中部7至16度，南部8至19度，東部8至18度。至於雪況，由於水氣已減少、高山再降雪的機率降低，但因氣溫低，部分高山仍有殘雪。

今天大臺北及臺灣東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明日基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大臺北山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今日桃園至臺南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部沿海及蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：24日寒流影響，環境風場為偏北風，迎風面擴散條件好，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。