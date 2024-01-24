北市公館商圈2023年12月驚傳2家名店互槓，隱家拉麵曾被部落客評為台北十大必吃拉麵之一，2022年2月公館店試營運後，吸引大批饕客排隊嘗新，在處處都是拉麵名店的公館商圈殺出一片血路，但隱家開幕快2年，卻在2023年12月底，被店面正後方的知名二手書店、茉莉書店台大店怒控排放廢油，讓隱家緊急暫停營業，改善相關措施。

茉莉書店老闆娘怒上網PO文，隱家拉麵立即回應絕非惡意排放油汙，願意負擔清潔費用，並暫停營業更新管線。（圖／黃耀徵攝）

回顧整起事件，茉莉二手書店2023年12月19日發現店內的化糞池與排水溝阻塞淹水，花費3萬多元請廠商處理，不料一掀起水溝蓋後，卻發現水溝上佈滿了厚厚一層油汙，經確認油汙的來源就是隱家。儘管隱家在第一時間承認有排放油汙，後續卻拖延整整近2個禮拜幾乎沒有任何作為，甚至還一度將排放油汙的責任歸咎於隔壁的素食西餐店，讓茉莉老闆娘當場氣炸怒PO網公審。

茉莉書店怒指，已在公館開業10年，而後方的素食餐廳存在的時間比他們更久，長時間以來完全沒有任何廢油排放問題，儘管2023年12月19日隱家當場被抓包排放廢油時，展現十足誠意，表示願意負責，卻在事後反悔，不僅拖延毫無作為，一度還將責任歸咎於素食餐廳，更進一步打電話給茉莉請來的清洗廠商詢問處理進度，茉莉老闆娘忍無可忍當場氣炸，痛批「沒付錢、憑什麼去問！」

茉莉書店找來環保局人員與里長一起理論，怒斥「如果為了做生意而汙染周邊環境，尤其老闆又是日本人，這樣會成功嗎？」。環保局接獲檢舉，到場查驗確認廢油來源就是隱家無誤，當場開出一張2400元的罰單，隱家隨後在2024年1月8日承諾將安排相關工程，同月10日起停業直至施工完畢，並在1月17日完成相關管線連結施工，預計1月23日對外營業。

公館商圈的水源里里長林全義表示，隱家改善管線後，茉莉書店再次清理水溝，未再發現堵塞情形。（圖／黃耀徵攝）

隱家拉麵隨後也在臉書上發文表示，對於造成茉莉書店的困擾，致上12萬分的歉意，強調隱家一直以來都有將廚餘與垃圾分類集中，請合法廠商進行回收，同時按照規定設置油水分離槽，「絕非網路謠傳惡意排放廢油之說」，至於油水會流入排水溝，主因是當初承接排水的工程人員將管線誤接至排水口內，而非至汙水道，才會導致部分油水流入茉莉書店的水溝內。

隱家解釋，因油水分離槽超出負荷，倒出油水滲出，後續並未動作是因在等待環保局的抽驗結果，同時也隨即在2023年12月20日加裝油水分離槽，絕非置之不理；而茉莉則是冷回，指隱家相關「改善措施」，茉莉從頭到尾都不知情，且依照衛公管管線圖，隱家正門口就有汙水管可以銜接，12月29日環保局與衛工處就有告知當班主管。

不過事件爆發後，兩家名店卻都低調不願對外回應，茉莉書店台大店更是在發文後火速刪文，表示明白事件曝光後隱家受到不小壓力，希望大家可以「多一點耐心、少一點責備」，並拒絕受訪；隱家則是一改作風，不斷在臉書粉專上發文，隨時更新管線修繕狀況。

本刊記者也在2024年1月17日實際走訪，隱家確實也遵守承諾，暫停對外營業，全力進行相關管線維修，負責施工的工人則低調表示，隱家當初是真的不知道有管線可以排汙，目前已將排汙管線建置妥當，汙水將直接排入汙水池內；而記者走訪當日，隱家正後方的茉莉也同樣在進行相關水溝清潔作業，根據水源里里長林全義指出，目前茉莉與隱家的爭議算是和平落幕，茉莉被堵住的水溝現已無油汙出現，僅有部分水泡，未來應可以通暢無誤；而此次清潔費用共計約6萬餘元，隱家也承諾將負擔一切費用。

環保局回應指出，本案於2024年1月8日開罰，原訂1月23日前須複查完成才能對外營業，而隱家也在1月15日提前完成接管至衛公管，並在1月19日將後方防火巷（茉莉）等處的水溝清溝完成，通過複查，1月22日已正式恢復營業。至於隱家拉麵和茉莉書店則低調不回應。

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