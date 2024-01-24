北市公館商圈驚傳2家名店互槓，在北部擁有5家分店的隱家拉麵，2023年12月底被位在正後方的茉莉二手書店台大店怒控排放廢油，事情曝光後，隱家拉麵公館店緊急暫停營業，承諾在管線措施改善完成才會開門營業。不過附近居民怒控，隱家公館店排放廢油早就不是第一次，隱家所排放的廢油造成大樓水溝堵塞發出臭味，他就曾親眼看著清潔人員跪著撈出7、8包麻袋的油塊，相關問題至少已困擾他們一年多。

事件曝光後，也有居民怒留言表示，隱家排放廢油早就不是第一次，清潔人員曾跪著撈出好幾麻袋油汙。（圖／翻攝隱家拉麵公館店臉書）

水源里里長林全義表示，早在隱家來此開業之前，羅斯福路四段52巷主要僅有一家開業20多年的素食餐廳，由於該間餐廳一開始便是經營餐飲業，因此在開業之初就有接汙水管；而隱家店面的前身為服飾店，早前還是夾娃娃機店，因此沒有任何排放汙水問題，直到隱家承租店面，相關油汙便直接排至排水溝內。

有鄰居痛批，相關油汙問題早已困擾他們1年多，素食餐廳存在20多年從未有過油汙問題，他們也曾因水溝堵塞、發出惡臭向里長反應，里長也火速找來清潔隊員處理，而在隱家正前方的水溝裡，他就曾親眼看著清潔隊員「跪著撈出裝滿7、8袋麻袋的油塊」，而這麼大量的油汙只有可能是餐廳，後續唯一新設的餐廳便是隱家。

隱家拉麵火速發文表示，收到茉莉書店反映後，已在第一時間加裝油水分離槽，絕非惡意排放置之不理。（圖／翻攝隱家拉麵公館店臉書）

針對隱家排放未處理過的油汙，里長林全義未正面回應是否早非第一次排放，但林全義表示，隱家開業以來，其所排放的油汙可能經由日積月累，才會導致後方的茉莉二手書店受害，加上油比水輕，會隨著水到處漂，又會凝固，直接導致排水系統堵塞，造成茉莉的化糞池與水溝堵塞，儘管茉莉第一時間請廠商清除油汙，但油汙仍源源不絕冒出來，才會讓事情爆發出來，「不然隱家應該還是會繼續這樣用，汙水都排到排水溝，很可怕！」

至於為何一開始便認定是隱家所排放，一方面除素食餐廳開業20多年以來，均未出現此問題外，後續也透過化學測紙，確認就是隱家排放無誤。

林全義表示，事件被PO上網後，隱家第一時間曾委屈指出，已經積極處理，為何還是遭到公審？這部分主因應是茉莉與隱家並無統一對口，加上隱家主要老闆又為日本人，平時不在台灣，溝通上出現斷層，才會讓誤會不斷加深，如今隱家也已積極改善管線問題，算是讓事件圓滿落幕，畢竟「有錢人怕被綁架，隱家也算是有生意的店家，所以才會願意積極處理」。

不過林全義強調此次事件圓滿落幕後，讓他們未來有個範例可以參考，綜合先前處理的經驗，才能讓此次事件順利落幕，恰好整個水源里又只有羅斯福路四段40巷這塊沒做衛生下水道，主因為剛好遇上捷運連續壁，才會因此作罷，「不然水源里其他地方都有衛公管」，如果真的遇上堵塞，也會請相關人員前來處理，吸一次至少可以撐2、3年。

環保局回應指出，本案於2024年1月8日開罰，原訂1月23日前須複查完成才能對外營業，而隱家也在1月15日提前完成接管至衛公管，並在1月19日將後方防火巷（茉莉）等處的水溝清溝完成，通過複查，1月22日已正式恢復營業。至於隱家拉麵和茉莉書店則低調不回應。

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