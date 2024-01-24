由藝人謝炘昊（浩子）與陳秉立（阿翔）組成的「浩角翔起」，兩人一搭一唱默契絕佳，親切的主持風格更受到許多觀眾喜愛。時報周刊CTWANT掌握獨家消息，「浩角翔起」已接下全新體育競技實境秀《台灣體能王》主持重任，全新節目除了浩角翔起之外，還找了橫跨戲劇、主持雙領域的曾智希一起擔綱主持，並由《DD52》雪鑽石成員如茵擔任場外直擊，陣容相當堅強。

《台灣體能王》日前全部集數已錄完，網路上也可看到參賽者開心留念照片。（圖／翻攝自IG）

樂天啦啦隊女神籃籃也受邀參賽《台灣體能王》。（圖／趙文彬攝）

可說是台版《極限體能王》的全新節目《台灣體能王》，不同於《全明星運動會》僅限於藝人明星參賽，或是《炸裂吧！女孩》混搭歌舞與運動，邀來浩子、阿翔、曾智希一同主持的《台灣體能王》，則是廣發武林帖，邀請真正的運動好手參賽拚獎金。去年12月正式開錄之前，在該節目顧問就曾在社群上發文：「不負責任透露，如果你是極限體能網好手、Cross Fit高手、攀岩王者、身體條件素質出眾的運動員，都建議報名參加！」

在備孕狀態的曾智希中間空檔接了《台灣體能王》節目主持。（圖／取自曾智希臉書）

2022年浩子（左起）、蕭煌奇、曹雅雯，一起主持華視歌唱節目《上奅台灣歌2.0》。（圖／華視提供）

而除了素人體育好手之外，一季13集的節目中，每次正規賽都會有藝人參賽，挑戰8項關卡。據了解像是與浩角翔起合作多個節目的樂天啦啦隊女神籃籃，以及身材體能都不錯的卞慶華、田舞陽、周定緯等藝人，都是受邀參賽的嘉賓，將在節目中與各類體育好手同台競技，爭奪最後總冠軍50萬全拿的高額獎金。

浩角翔起目前手上已有與胡瓜搭檔的長壽節目《綜藝大集合》、以及跟啦啦隊女神籃籃合作的《綜藝新時代》、與前《食尚玩家》成員顏永烈一同主持的網路節目《鬧著玩》，工作相當忙碌。

另一位主持曾智希去年8月就暫停接戲，全心進入備孕狀態，11月時她曾透露最近接了一個外景主持節目，所以這陣子在忙開會，而她所說的新節目就是《台灣體能王》，這次願意接下為期1個多月錄影時間的節目主持，讓人相當驚喜。《台灣體能王》未來將會在華視、公視台語台播出，這也是浩子繼2022年的《上奅台灣歌2.0》後，再度主持華視節目。

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