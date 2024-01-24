「浩角翔起」浩子、阿翔搭檔曾智希一同主持體育競技實境秀《台灣體能王》，新節目已在2024年初13集全部錄製完畢。曾智希去年8月與《天道》劇組告別，專心投入懷孕計畫，還特別去做凍卵，但為了新節目又短暫復出一個月。而演藝圈也有不少女星跟曾智希一樣，為了懷孕生子，毅然決然暫停工作。
安唯綾從《超級星光大道》發跡，有「聲樂界林志玲」的封號，2021年2月24日和大她7歲的導演于中中登記結婚，婚後安唯綾暫時停止接戲積極備孕，經歷了兩年半漫長的備孕挫折，放棄後又突然獲得，在2023年6月平安產下一子「小魚堡」。
曾獲北影影后肯定的李亦捷，去年9月11日31歲生日當天和交往近7年的攝影師老公曾崴榆結婚。上月她出席電視電影《殺手老不休》宣傳活動時，透露自己正在備孕狀態，暫時沒接戲，因為自己是比較焦慮的人，一拍戲就會有壓力、會焦慮，近期把工作都暫停，想先完成這階段的小心願，「想好好當一個賢妻良母」。
台灣第一名模林志玲2019年嫁給EXILE放浪兄弟成員AKIRA，婚後她減少工作量，似乎是為備孕做準備。2023年除夕終於傳出好消息，林志玲開心在臉書宣布喜訊，「終於等到小天使誕生到我們家」，順利產子當媽。
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