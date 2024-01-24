孟耿如去年中遇上老公黃子佼「#Metoo」風波，堅強的她，陪伴另一半走出低潮的同時，也一肩扛起照顧家庭的責任。除了忙著照顧2歲女兒玉米，經營的身心靈品牌副業也沒停下，今年才剛開始，據悉她又有新計劃，化身「美女院長」透過LINE社群分享自己學習多年的水晶與紫微斗數心得，親切解答粉絲們的各種低潮及疑難雜症，忙碌行程簡直一天當48小時用。

孟耿如在台北市民生社區有自己的品牌店面。（圖／取自孟耿如臉書）

孟耿如去年挑戰不斷，老公黃子佼因「Me too」性騷風波停工，她原訂產後復出拍攝新戲，也因此告吹宣布辭演，專心回歸家庭生活。她今年在社群寫下感觸，「一年又過去了，今年（2023）過得特別有挑戰，好的壞的都會過。」

孟耿如在社群想透過水晶的力量帶給大家一些正能量。（圖／讀者提供／取自孟耿如臉書）

孟耿如過去就曾透露自己是工作狂、愛挑戰，即便當了媽媽也還是一樣，每天忙著育兒、經營副業就已經佔滿生活，她近來積極透過臉書、IG、LINE社群推廣自己的身心靈品牌，今年開始也透過LINE社群直播功能，分享自己學習紫微的心得，並表示紫微是可以作為認識自己的工具，除了能運勢吉凶，也能看出潛意識最注重的事情，「要先認識自己，才能知道自己的需要跟困境，逢凶化吉。」

雖然工作忙碌，但孟耿如仍花許多時間陪伴女兒玉米成長。（圖／取自孟耿如臉書）

她對於社群經營也相當有一套，跟粉絲互動零距離，除了分享身心靈知識，也會分享自己的育兒生活，以及如何走過情緒低潮，抽空回覆留言的同時，也會在社群俏皮表示：「我現在要去餵玉米喝ㄋㄞㄋㄞ了」，以及女兒各種可愛模樣，零距離有如朋友的互動，吸引一票死忠媽媽粉絲，在LINE社團有超過2千名粉絲follow。

黃子佼去年深陷「#Metoo」風波，但全家人仍緊緊繫在一起。（圖／取自孟耿如臉書）

據了解，孟耿如學習紫微斗數有好幾年頗有心得，並非半路出家，她在婚後沒多久，就算出自己有望懷孕的時間，果然女兒玉米一如她的預期，在2022年來報到，相當神準。她之所以開始透過社群LIVE簡單分享紫微知識，也是想試水溫，有意3月時在自有品牌開設紫微斗數相關課程，屆時她也有望擔任助教，分享自己的心路歷程。