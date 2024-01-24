春節的氣氛愈來愈濃了，家家戶戶開始張羅採買年貨，很多人不知道法務部矯正署所屬各監所都有自營商品，被熟門熟路的老司機視為採買年貨聖品，其中台南的明德外役監、台東的武陵外役監生產的滴雞精，在目前高齡化社會下，成為送禮自用兩相宜的年節聖品。明德外役監副典獄長江振亨指出，明德最早研發滴雞精，每年狂銷10萬包，2023年光靠滴雞精就獲利約960萬元。

明德外役監飼養的紅羽土雞採取人道養殖、自然放牧，不施打生長激素而聞名，以冷凍真空包裝販售，深獲各界好評，被稱為「黃金雞」，2023年販賣「黃金雞」獲利833萬元。不過在銷售過程中，監所人員發現民眾多青睞體型大的雞隻，中小型的雞隻較不討喜，於是發想熬煮滴雞精，擴大土雞產值，2018年起開始研發滴雞精。

「黃金雞」一直是明德外役監的招牌產品，武陵外役監的放山土雞也很熱門，三節前夕訂單爆量。（圖／報系資料照）

由於當時明德外役監製作滴雞精的設備有限，1次1鍋30隻雞只產出170包，訂單應接不暇，最高紀錄曾欠客人1萬多包訂單，平均需等上半年才買得到。後來企業家林玉柱先生得知後，慷慨捐贈機器設備，促成明德外役監「滴雞精工作坊」在2021年5月成立，利用機器設備熬製滴雞精，產量大幅提升，雞精不含添加物、品質絕對可靠。

江振亨表示，目前生產滴雞精的主要品種為農業部畜產試驗所研發的「13號土雞」，少部分是黑羽土雞，品質都很穩定。滴雞精分成冷凍和常溫兩種包裝，冷凍滴雞精價格較便宜，一包65ml、售價85元，深受消費者喜愛，2023年賣出10萬包，獲利902萬元；常溫滴雞精較方便，撕開包裝就能食用，一包60ml、售價120元，2023年賣出6千包，獲利57萬餘元。

鮮紅飽滿的愛文芒果是台南特產，2023年替明德外役監賺進百萬元。（圖／明德外役監提供）

同樣也生產滴雞精的監所是台東的武陵外役監，武陵外役監秘書曾盛乾表示，該監所飼養黑羽土雞，對外銷售全雞、滴雞精和雞肉鬆，其中滴雞精是近兩年來的新產品，因製作滴雞精的設備較昂貴，所以委由合法廠商生產。製作方式是以手工去除雞體不潔部位（頭、脖、爪、尾椎），採用高溫高壓殺菌保存技術，原汁原味絕無任何添加物，每年靠雞隻盈餘可達600餘萬元。

明德外役監及武陵外役監不只賣黃金雞和滴雞精，也有其他商品，例如明德外役監的愛文芒果就相當有名，每年6至8月是產季，經常供不應求，去年收入達106萬元，替監所增加不少財源。武陵外役監生產的咖啡、茶樹精油、薑粉、洛神花、杭菊，也同富盛名，不但品質好、且經濟實惠，非常值得年節選購，有興趣的民眾可上矯正機關自營商城官網選購，網址：https://shop.mjac.moj.gov.tw/，明德外役監訂購專線：06-5782401、傳真專線：06-5784433；武陵外役監：LINE ID:0966629911、訂購專線：089-581-014 #117

更多 CTWANT 報導