今天寒流持續影響，中央氣象署針對全台22縣市發布低溫特報，清晨最低溫在苗栗6.8度，其他地區普遍都在10度以下，北台灣整天溫度都不超過12度，低溫時間拉長；今水氣減少，只剩東半部、大台北及中北部山區有局部零星雨，明天清晨輻射冷卻明顯，低溫仍只有6至9度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至明晨寒流持續籠罩，東半部偶有局部短暫雨，西半部轉乾冷，早晚氣溫極低，各地氣溫：北部7至13度、中部7至16度、南部8至19度、東部8至18度。

氣象署發布低溫特報，台南以北、東北部、東部地區及金門、澎湖有6度以下或持續10度左右低溫，連江縣有持續6度左右或以下低溫發生機率。

至於雪況，吳德榮表示，由於水氣減少，高山再降雪機率降低，但因氣溫低，部分高山仍有殘雪。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專發文表示，寒流還捨不得走，北部、東北部凍寒還沒結束，整天氣溫都在12度以下，加上寒風颼颼，低溫時間拉長；中南部白天陽光露臉，氣溫回升。

明天清晨輻射冷卻明顯，各地低溫依舊，嘉義以北、桃園以南低溫只有6至9度，北部、東北部及花蓮約10度上下，南高屏地區11、12度，要到明白天氣溫才會逐漸回升。

吳德榮指出，明白天至周六（27日）寒流減弱，大台北西側多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；氣溫逐日回升，西半部清晨仍有輻射低溫，日夜溫差擴大。

周日、下周一（28、29日）有一小股東北風，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫雨，北部氣溫微降。