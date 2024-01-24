女星林心如因主演瓊瑤劇《還珠格格》紫薇一角走紅，其他出演的影視作品如《情深深雨濛濛》、《美人心計》、《傾世皇妃》創下不少收視率，收獲不少粉絲喜愛。最近她參與錄製陸綜《我們的美好生活》，與其他來賓謝娜、蔡少芬、鍾楚曦等人討論到2024年想做的事，林心如坦言自己鮮少花時間陪伴父母，自責地落淚了。

在節目《我們的美好生活》中，幾位明星談到2024年想做的事，鍾楚曦透露第一件就是跟媽媽、年幼的弟弟去旅行，因為自己從來都沒有帶家人去旅行過，想說趁弟弟還沒長大之前，留給他一個美好回憶。此話一出，讓林心如有感而發，透露自己在尚未結婚時，其實也會每年都跟爸爸媽媽一起去旅行，「結婚有小孩之後，我就發現……我就只有為小孩了，沒有為了爸爸媽媽了。」她話還沒說完，已經忍不住哽咽，想起爸媽每次來看自己，都還是會喊她「寶貝」、關心她的近況，「我就沒有想到，他們其實也是看著我這樣長大的。」

此外，林心如在節目中回憶起過去，有次跟媽媽一起搭電梯，她看見媽媽的白髮說：「媽媽，妳怎麼那麼多白頭髮？」媽媽答：「我老了，妳不知道嗎？」她當下受到衝擊，覺得心裡酸澀，心想明明從小被媽媽帶大，怎麼沒發現對方突然已經滿頭白髮，「我就覺得，我想在家裡面多陪他們一點。」她也是因此才決定減少大陸的工作，回到台灣跟家人一起生活。