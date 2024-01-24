施瓊華以旅遊不便險的班機延誤險為例，指出特別不保事項敘明要保人或被保險人申請訂立保險契約時，若已宣布或已發生罷工或工運，將不予理賠。但因長榮航機師目前僅確定取得合法罷工權、並未宣布何時罷工，因此在此期間完成投保者的權益不受影響。

施瓊華表示，取得罷工權不代表必定會發動罷工，因此在確定宣布罷工前，若民眾購買旅遊不便險的班機延誤保障契約成立，產險公司承保後即不能以此為由拒賠。若未來確實發生罷工，使班機發生延誤造成保戶損失，產險公司將依約理賠。