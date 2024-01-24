施瓊華以旅遊不便險的班機延誤險為例，指出特別不保事項敘明要保人或被保險人申請訂立保險契約時，若已宣布或已發生罷工或工運，將不予理賠。但因長榮航機師目前僅確定取得合法罷工權、並未宣布何時罷工，因此在此期間完成投保者的權益不受影響。
施瓊華表示，取得罷工權不代表必定會發動罷工，因此在確定宣布罷工前，若民眾購買旅遊不便險的班機延誤保障契約成立，產險公司承保後即不能以此為由拒賠。若未來確實發生罷工，使班機發生延誤造成保戶損失，產險公司將依約理賠。
長榮機師22日取得合法罷工權，不排除在春節期間發動罷工，市場傳出有產險公司據此視為罷工開跑，此後承保的旅遊不便險將拒賠此事件造成損失。對此，金管會保險局長施瓊華說明，取得罷工權不代表必定發動罷工，此期間若完成投保，產險公司將不得因此拒賠。
施瓊華以旅遊不便險的班機延誤險為例，指出特別不保事項敘明要保人或被保險人申請訂立保險契約時，若已宣布或已發生罷工或工運，將不予理賠。但因長榮航機師目前僅確定取得合法罷工權、並未宣布何時罷工，因此在此期間完成投保者的權益不受影響。
施瓊華表示，取得罷工權不代表必定會發動罷工，因此在確定宣布罷工前，若民眾購買旅遊不便險的班機延誤保障契約成立，產險公司承保後即不能以此為由拒賠。若未來確實發生罷工，使班機發生延誤造成保戶損失，產險公司將依約理賠。
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