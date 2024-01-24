女星王瞳接連遭遇老公艾成、小叔艾翔過世，內心受巨大打擊；而近期剛結束8點檔拍攝的她，卻未接演下一檔，如今背負房貸壓力的她決定創業，不過因長期拍攝8點檔作息不正常，導致她內分泌失調經期大亂，皮膚嚴重過敏。

根據《鏡週刊》報導，艾成生前自創的餐飲品牌「艾叻沙」，在他離世後王瞳仍努力經營中；如今王瞳不僅要扛下艾成的餐廳，也決定成立自己的品牌，讓她坦言，壓力真的不小，更忍不住直呼：「行銷真的好難」，而她目前憑自己在演藝圈的好人緣，請好友們幫忙宣傳，她透露，先前艾成餐廳也是卡在不諳行銷，所以只好每天在店裡彈吉他唱歌直播招攬人氣。

現在的王瞳除樂團排練還有品牌經營，似乎比拍戲時更忙碌，而這也讓她的體力不堪負荷，導致免疫力下降，之前遠赴越南出席亞洲電視大獎時，不僅沒拿下獎項，回台後還昏睡好幾天，整整一週倒嗓都未痊癒，才使她認知到養生的必要。

事實上，先前王瞳受訪時曾提到，艾成的離開自己可能很難有一個真正走出來的時候，不過在經歷這些後，她更珍惜身邊所有小事，至於對自己，她也願意放寬心去嘗試。